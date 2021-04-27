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趙立堅貼「浮世繪改圖」諷刺排核廢水 日強烈反彈

編譯張君堯／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅26日在推特上貼出一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海，日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。（取材自推特）
中國外交部發言人趙立堅26日在推特上貼出一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海，日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。（取材自推特）

中國外交部發言人趙立堅26日在推特上貼出一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海，日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文。

日本當局近期決定將東京電力公司福島第一核電廠的「核廢水」排放入海，引起國際譁然，趙立堅27日在推特上轉推一張模仿日本浮世繪大師葛飾北齋的畫作來諷刺日本的決定，並在推文中表示「如果葛飾北齋現在還活著的話，應該會非常擔心日本核廢水」。

這張改編作品是由大陸微博ID為「一個熱愛學習的男孩」20日發表的，取名為「神奈氚...
這張改編作品是由大陸微博ID為「一個熱愛學習的男孩」20日發表的，取名為「神奈氚衝浪裡」。（取材自推特）

這張改編作品是由大陸微博ID為「一個熱愛學習的男孩」20日發表的，取名為「神奈氚衝浪裡」，該畫原作「神奈川衝浪裡」是日本畫家葛飾北齋在19世紀初創作的彩色浮世繪。畫作表現人們無懼艱難險阻，勇往直前的大無畏精神。

改編後的「神奈氚衝浪裡」哩，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，在風浪裡苦苦支撐...
改編後的「神奈氚衝浪裡」哩，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，在風浪裡苦苦支撐的兩條舢舨上有四名打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，就像是日本官員在記者會上致歉，強烈諷刺日本政府。（取材自推特）

不過，改編後的「神奈氚衝浪裡」畫風一轉，白色的浪花化作人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員成了傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山搖身一變，成為核電廠的煙囪。

值得注意的是，在風浪裡苦苦支撐的兩條舢舨上，各有四名衣著整齊，打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，就像是日本官員在記者會上向福島民眾致歉的畫面復刻，強烈諷刺日本政府。

據悉，利用日本文化對日本當局進行批判的中國政府的態度，恐怕會在日本引起廣泛反彈。日本外務省目前已向中國提出抗議，並要求刪除推文。

日本 中國 趙立堅

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