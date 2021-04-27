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印度疫情嚴重 歐盟援助醫用氧氣 比利時禁旅客入境

中央社布魯塞爾27日專電
新冠疫情持續狂燒，印度孟買民眾26日大排長龍等待接種疫苗。美聯社
新冠疫情持續狂燒，印度孟買民眾26日大排長龍等待接種疫苗。美聯社

歐洲聯盟今天宣布向2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情嚴重的印度援助包括醫用氧氣等物資。另為防止變種病毒傳播，繼德國後，比利時今天也宣布暫停來自印度等旅客入境。

歐盟發布新聞稿，包括愛爾蘭、比利時、羅馬尼亞、盧森堡、葡萄牙及瑞典等6成員國透過歐盟民事保護機制向印度援助緊急醫療物資，包括醫用氧氣及抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir），將在數天內運抵。

而法國和德國及其他成員國預計在接下來幾天也將加入緊急援助。

歐盟負責人道援助事務的歐盟專員雷納茲奇（Janez Lenarcic）表示，歐盟完全支持印度人民，已準備好在這個關鍵時刻竭盡全力提供支持。

印度病例激增，歐洲憂心變種病毒傳播，德國自4月26日起採取嚴厲措施，從印度出發的外籍旅客不得入境，而從印度抵境的德國公民則必須提出陰性篩檢證明才能入境，且須隔離14天。

比利時因在4月22日有20名印度護理學生在比利時已驗出印度變種病毒陽性，今天比國政府宣布限制措施，除暫禁止來自印度旅客入境外，並進一步擴大禁南非和巴西旅客入境，這2國也都出現變種病毒株。

此外，瑞士4月25日公布在一名機場過境的乘客身上發現第一起印度變種病毒，瑞士也研擬對來自印度旅客祭出進一步限制。

印度 變種病毒 歐盟

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