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疫情失控…印度富豪搶限制入境前 搭私人飛機逃至他國

編譯張君堯／綜合報導
印度新一波新冠病毒病例激增下、危機日益加劇。新華社
印度新一波新冠病毒病例激增下、危機日益加劇。新華社

印度新一波新冠病毒病例激增下、危機日益加劇，促使許多當地富豪家庭趕著他國限制入進前，搭乘私人飛機逃離印度。

雖然印度國內目前醫院病床、氧氣和藥物短缺的消息頻傳，但許多富豪和有能力負擔數以百萬盧比價格的機票的人正急著預訂航班飛往歐洲、中東和印度洋等地躲避疫情

印度首都新德里的私人飛機公司「Club One Air」執行長梅赫拉（Rajan Mehra）指出「不僅是超級富豪，只要是負擔得起私人飛機的人都趕著搭乘私人飛機出境」。梅赫拉表示，目前從新德里到杜拜的單程機票費用高達150萬盧比，是正常價格的10倍以上，表明人們正拼命地逃離印度。

印度26日新增35萬2991例新冠確診病例，是自疫情開始以來的單日最高紀錄，造成印度醫療基礎設施日趨緊張，許多寶萊塢電影巨星被發現已經逃往包括馬爾地夫在內等目的地躲避疫情，此外，還有至少3名澳洲板球運動員退出印度超級聯賽。

梅赫拉強調，印度富豪設法盡快逃離印度的原因在於「海外國家正採取措施限制從印度來的旅客」，若再拖下去恐怕會沒有國家可逃。目前包括加拿大、香港、阿拉伯聯合大公國和英國等十幾個國家實施限制措施，其他地方也準備宣布相關措施。

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