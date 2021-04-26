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剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

編譯徐榆涵／綜合報導
印度第二波疫情失控，民眾紛紛排隊搶打新冠疫苗。路透
印度第二波疫情失控，民眾紛紛排隊搶打新冠疫苗。路透

印度第二疫情失控，醫療資源極度匱乏，美國向印度伸出援手，將派出跨部門「打擊小組」，向印度發送防疫物資、疫苗生產材料和製氧設備和藥物等。

根據美國總統拜登政府一名高層官員說法，打擊小組會由美國疾病管制與預防中心（CDC）和美國國際開發署（USAID）人員組成，「公共衛生專家將與大使館、印度衛生部、專家和印度疫情情報服務處人員密切合作」。

該官員表示，小組成員將與「印度專家在許多領域攜手合作，包括實驗室服務、監測和流行病學、生物資訊學、疫苗的推出和風險溝通等」。

此外，美政府官員宣布，美國將運送一些用於製造阿斯特捷利康疫苗的原料和運送設備，以及氧氣製造機和其他獲美國國務院和國防部支持提供的設備給印度。

在美國宣布向印度提供緊急救助前，拜登有與印度總理莫迪通話，除此之外，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也跟印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）通話表示，美國會在印度有需要的時候提供協助。

印度連五天單日新增確診創世界紀錄，迄今全國累計已逾1700萬例確診病例，超過19.5萬人死亡，專家相信印度實際疫歿人數遠多於此數字。

印度 美國 疫苗

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