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剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

助印度撐過疫情 微軟、Google印度裔執行長出手

編譯張君堯／綜合報導
印度新一波新冠疫情急速惡化，連續多天單日新增確診數都超過30萬例，除了西方多國紛紛伸出援手，包括Google執行長皮查伊（左圖）和微軟執行長納德拉（右圖）兩位印度裔指標人物也決定向印度提供緊急援助。美聯社
印度新一波新冠疫情急速惡化，連續多天單日新增確診數都超過30萬例，除了西方多國紛紛伸出援手，包括Google執行長皮查伊（左圖）和微軟執行長納德拉（右圖）兩位印度裔指標人物也決定向印度提供緊急援助。美聯社

印度新一波新冠疫情急速惡化，連續多天單日新增確診數都超過30萬例，除了西方多國紛紛伸出援手，包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）和微軟執行長納德拉（Satya Nadella）兩位印度裔指標人物也決定向印度提供緊急援助。

在26日的聲明中，皮查伊和納德拉強調隨著印度每日感染的紀錄不斷刷新，自己將利用公司的影響力來協助解決醫療氧氣嚴重短缺等問題，同時調動公司資源來提供技術和專業知識。

納德拉先是在推特上表示「我為印度目前的狀況而感到心碎」，並補充「我很感謝美國政府動員以提供幫助，微軟將繼續利用其聲量、資源和技術來協助救援工作，並支持購買重要的氧氣設備」。

數個小時後，皮查伊也加入納德拉的行列，推文表示「自己對印度日益惡化的疫情危機感到震驚」，並宣布Google及其員工將提供高達13.5億盧比的經濟援助。

同時Google也將向聯合國兒童基金會提供捐款，用於包括氧氣和檢測設備等緊急醫療設備的採購，至於線上捐贈平台「Give India」也將獲得捐款，Google更為公共衛生訊息的推廣提供1500萬美元的免費廣告。

印度 Google 疫情

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