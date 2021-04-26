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影／畫面曝光...印尼潛艦罹難53士兵 生前「高唱再見」

編譯張君堯／即時報導
印尼海軍潛艦南伽拉號53名軍官罹難，近日一段令人心碎的影片曝光，影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲。(截自Instagram)
印尼海軍潛艦南伽拉號53名軍官罹難，近日一段令人心碎的影片曝光，影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲。(截自Instagram)

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日於峇里島附近海域失聯，印尼海軍25日表示已找到該潛艦，但艦上53名軍官已全數罹難，無人生還，近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲，相當感傷。

根據印尼海軍公布的影片顯示，至少有10名南伽拉號的海軍官兵於數周前聚在一起，彈著吉他並大聲合唱，而他們唱的歌是一首名叫「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲。

「再見」的歌詞中提到「有上升就有下沉，潮起潮落。嘿，改天見，雖然我還沒準備好度過想念你的日子，希望你能過得好，讓我們改日再相見」，影片曝光後很多網友紛紛留言表示難過，並為這些海軍戰士們哀悼。

南伽拉號21日在峇里島北方約95公里海域失聯，並沉入838公尺深的海底，經過印尼、新加坡、澳洲及美國等多國船艦及搜救人員歷經4天搜救後，印尼國軍總司令賈詹托（Hadi Tjahjanto）25日在記者會中確定潛艦已沉沒，且艦上53人全員罹難，將對船員家屬傳達最深切的慰問，並將追晉軍銜。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，這起悲劇讓所有人震驚、悲傷，不僅僅是53名船員的家屬，還有全體印尼人民，這53人都是捍衛國家主權的愛國者。

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