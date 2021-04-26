我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英航艦訪亞洲 將與十多國軍演

厄多安：土耳其29日晚起 防疫封鎖17天半

歐盟內部報告抨擊中國轉向獨裁 籲關注台海情勢

中央社布魯塞爾26日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）對中國的立場正逐漸轉硬，圖為歐盟執委會主席范德賴恩。(美聯社)
歐洲聯盟（EU）對中國的立場正逐漸轉硬，圖為歐盟執委會主席范德賴恩。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）對中國的立場正逐漸轉硬，一份高層內部報告顯示，歐盟愈來愈悲觀看待對中國維持商業和政治脫鉤的可能性。報告並呼籲密切關注台海情勢。

歐盟與中國4個月前才剛敲定歷史性的歐中投資協議，但美國政治新聞機構Politico讀到的高層內部報告顯示，中國國家主席習近平的「轉向獨裁」引發憂心，歐盟對於能否分別看待商業利益和政治疑慮的可能性，態度愈來愈悲觀。報告的強硬用詞也反映出歐盟就中國議題進行官方交流時，態度有所改變。

歐盟2019年曾發布「歐中關係戰略展望」報告（EU-China–A strategic outlook），這份針對中國的最新「進展報告」，試圖評估此後的情勢變動。如今中國解放軍對台灣步步進逼、壓迫新疆維吾爾族穆斯林，並打壓香港民運人士，已引發國際更多關切。

過去一周廣為傳閱的這份歐盟報告指出，過去兩年來，北京已採取「更獨斷的路線」。

報告表示：「（中國）持續轉向獨裁，進一步封閉國內的政治空間、加強社會控制、壓迫新疆和西藏。中國也打壓香港的基本自由，這對歐盟與中國關係只會有負面衝擊。」

報告更提到：「南海的和平與穩定明顯攸關歐盟的利益。近日台灣海峽兩岸緊張情勢升溫，應予密切關注。」

報告也抨擊北京在實現共產黨領導階層許下的經濟承諾「幾無進展」，尤其是開放數位和農業市場、處理鋼鐵產能過剩、限制產業補貼等方面。報告並要求採取「更進一步的堅定」措施，來因應中國構成的新挑戰。

報告並提到：「展望未來，歐盟必須繼續強化關鍵基礎設施與科技基礎的安全。」

目前各界憂心，中國支持的企業可能利用後疫情時代經濟下滑，來搶奪歐洲關鍵產業，如同它們10年前在金融危機期間取得希臘的彼里夫斯港（Piraeus）。然而歐盟現在還有10個成員國沒設立投資審核機制，也令歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）感到挫折。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）21日在一份信件中，向歐盟27國領袖組成的歐洲理事會（European Council）概述上述報告。

兩人在信中寫道：「事實就是，歐盟與中國有根本上的分歧，不管是經濟體制與處理全球化、民主、人權議題的作法，或者是與第三國應對的方式。這些分歧在可預見的未來仍將持續，不應刻意隱瞞。」

波瑞爾昨天證實已將一份中國議題報告送至歐洲理事會。

中國 歐盟 台灣

上一則

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

延伸閱讀

歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤

歐盟控告AZ疫苗交貨不足 阿斯特捷利康喊冤
已接受新冠疫苗的美國人今夏可訪問歐盟國家

已接受新冠疫苗的美國人今夏可訪問歐盟國家
已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進

已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進
歐盟疫苗護照 最快6月上路

歐盟疫苗護照 最快6月上路

熱門新聞

曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查
趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家

趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家