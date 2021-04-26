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英航艦訪亞洲 將與十多國軍演

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英航艦訪亞洲 將與十多國軍演

國際組／綜合報導
英國航空母艦伊麗莎白女王號(圖)5月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和南韓，並另與10多國聯合軍演。美聯社
英國航空母艦伊麗莎白女王號(圖)5月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和南韓，並另與10多國聯合軍演。美聯社

英國日本大使館26日表示，英國航空母艦伊麗莎白女王號5月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和南韓，並另與10多國聯合軍演。

路透報導，日本日益擔憂中國對台灣構成的威脅，區域情勢陷入緊張之際，伊麗莎白女王號這趟亞洲行備受矚目，目的是為了加強與東亞地區國家的安全關係。

日本首相菅義偉與美國總統拜登本月舉行兩人就任後的首次峰會，並於會後針對中國日益專斷及台海和平穩定重要性發表聯合聲明。

配備18架F-35B匿蹤戰機的伊麗莎白女王號，將率領驅逐艦、巡防艦與補給艦各兩艘的航艦打擊群，由引發主權爭議的南海航行至東亞，此行也將造訪印度與新加坡。

不過英國「每日電訊報」日前曾報導，伊麗莎白女王號航空母艦打擊群5月行經南海駛向日本時，不會經過台灣海峽，而是航經台灣東方，以免激怒中國。

英國政府是在今年元月4日宣布，英國海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力。這意謂6萬5千噸的伊麗莎白女王號與艦載機，以及護航的驅逐艦、巡防艦、潛艦與補給艦，都可在接獲命令5天內備妥部署。

英國政府發布的新聞稿，伊麗莎白女王號將與美國的艦艇及一艘荷蘭的巡防艦，共同和日本、澳洲、加拿大、紐西蘭、法國、阿拉伯聯合大公國、丹麥、希臘、義大利、土耳其、以色列、印度、阿曼與南韓部隊進行聯合軍事演習。

而目前在亞洲海域的外國軍艦還有1艘法國兩棲突擊艦和兩艘美國海軍的航空母艦，其中一艘是駐地在日本的雷根號。日本是美國的緊密盟友，駐有美軍在海外規模最大軍力，包括戰艦、戰機與數以千計的陸戰隊官士兵。

英國與日本致力於加強軍事關係，先前英國也曾出動戰艦、戰機和部隊與日方聯合軍演，但伊麗莎白女王號航艦此行是英軍迄今最受注目的訪日行程。

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