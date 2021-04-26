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印度疫情燒「更大爆發在後面」

反華攻擊百年未變 145年前這封信 證明歷史驚人相似

印度醫療資源崩潰 買不起黑市藥品氧氣只能等死

中央社德里26日綜合外電報導
印度染疫不治人數頻創新高，新德里一處火葬場26日大規模火化病故者。（路透）
印度染疫不治人數頻創新高，新德里一處火葬場26日大規模火化病故者。（路透）

印度新冠肺炎疫情大爆發，新增確診屢創新高。許多城市已無病床收治患者，民眾被迫想辦法在家中治療。但黑市藥品、氧氣瓶和製氧機價格飆漲，假藥充斥，許多人因治療不及死去。

英國廣播公司（BBC）報導，印度今天通報新增逾35萬例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，連續第5天高居全球之冠。

印度女子普里亞（Anshu Priya）的公公病情持續惡化，但她在德里（Delhi）或近郊的諾伊達（Noida）都無法替他找到醫院病床。普里亞為了買一罐氧氣鋼瓶，昨天幾乎花了一整天尋找，但都買不到。

她最後只好到黑市買，花了5萬盧比（約670美元）才買到一罐，跟平常只要6000盧比（約80美元）相較翻了好幾倍。BBC記者打電話詢問當地幾家氧氣瓶供應商，大多開價是平常的至少10倍。

普里亞的婆婆現在也呼吸困難。可是普里亞知道，自己恐已無法在黑市找到或買得起另一罐氧氣瓶給她。

這樣的故事現在不僅在德里普遍，在諾伊達、勒克瑙（Lucknow）、阿拉哈巴德（Allahabad）、印度爾（Indore）和許多其他印度城市也常見。許多家庭只能盡一切努力在家中拼湊出治療家人的臨時辦法。

然而，大多數印度人連這也負擔不起。因此已傳出好幾起民眾由於買不起黑市販售的基本藥品和氧氣，而死在醫院門外的事件。

德里的情況尤其嚴重，當地已無任何加護病床。有財力的家庭只能雇用居家護理師和使用遠端看診，來讓染疫的重症親人維持生命。即便如此，他們仍面臨龐大困難。因為現在要讓病患驗血、照X光或接受電腦斷層掃描，都不容易。

當地的檢驗室已負荷過重，最多得等上3天才能得知結果；電腦斷層掃描也得排好幾天才做得到。這導致醫生無法及時評估患者病況發展，加深治療難度。醫生表示，這些延遲正導致許多患者的生命受到威脅。

就連確定是否染疫的PCR核酸檢測，現在要等好幾天才有結果。BBC記者便得知，有幾名病患雖然找到病床，但因為拿不出確診報告，而無法入院治療。

狄瓦里（Anuj Tiwari）正因染疫的兄弟遭許多醫院拒收，而雇用護理師在家中協助治療他。有些醫院拒收的理由是已無任何空床，有些則說是由於一直無法確定氧氣供應無虞，因此不收新病患。

在德里有些患者已因醫院氧氣供應不足而病逝。當地醫院為了尋找氧氣焦頭爛額，有些醫院警告只剩幾小時的氧氣供應。一名醫生表示，現在他們真的擔憂可能發生一場「大悲劇」。

狄瓦里為了在家中治療親人，花了大把銀子買了一台氧氣製造機。醫生還要他去買治療新冠肺炎的藥品瑞德西韋（Remdesivir），但市場上已賣到缺貨，他只能去黑市花高價買。

但BBC報導，當地黑市也出現假的瑞德西韋。然而即使可能買到假藥，印度民眾也願意花錢一試，可見他們目前面對疫情和醫療資源短缺的絕望程度。

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