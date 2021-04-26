印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度 新冠疫情惡化，單日新增病例和病故人數屢創新高，醫療資源也極度匱乏。美國 、英國、法國、德國等紛紛伸出援手，提供製氧機、疫苗 原料等醫療物資。

擁有13億人口的印度近日病例暴增，26日通報過去24小時新增確診超過35萬例，再創新高。

法新社報導，美國總統拜登表示，美國「決心在印度需要幫助時伸出援手」，將立即提供製造疫苗的原料、療法、篩檢工具、呼吸器和防護裝備。

白宮聲明表示，美國已確認了印度生產的阿斯特捷利康（AZ）疫苗特定原料來源，將提供支援提高疫苗產量。美國傳染病專家佛奇也說，可以考慮把美國用不上的數以百萬計AZ疫苗送到印度。

英國、法國、德國等西方國家也相繼承諾，盡快運送氧氣和醫療資源到印度。英相強生表示：「重要的醫療設備正從英國運送到印度，包括數以百計的製氧機和呼吸器。」

我外交部發言人歐江安表示，印度是我國重要理念相近朋友與重要國際合作夥伴，對於印度近日疫情急遽升高極為關心；外交部另請駐印度代表處了解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資。國民黨國際事務部26日呼籲政府主動對我國在印度僑民及派駐印度人員提供必要協助。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，印度即使現在馬上加快疫苗接種，也來不及了，更大的爆發還在後面。他甚至預期，印度「還要額外至少死亡數百萬人」。

張文宏指出，印度流行病毒株出現「雙突變」，感染力增加。另外，印度醫療體系已無法應付大量患者，「當氧氣供給都跟不上的時候，很多年輕病人都可能會死去。」