俄羅斯驅逐義大利武官 羅馬尼亞令俄國武官走人

今年3月義大利 因間諜 醜聞驅逐兩名俄羅斯 外交官，俄羅斯今天表示，回應對方「不友善」之舉，驅逐義大利駐俄武官，但俄羅斯駐羅馬尼亞武官也在今天被下令離境。

據法新社報導，俄羅斯外交官表示，已召見義大利駐俄國大使並告知他，俄羅斯宣布，義大利駐俄羅斯的武官是「不受歡迎人物」，務必在24小時內離境。

義大利隨即抨擊俄羅斯的驅離，並稱這個作法「毫無根據且不公不義，因為這是針對義大利當局為了維護自身國防安全，依法採取行動的報復之舉」。

這個南歐國家在上月底聲稱，義大利海軍軍官向兩名俄羅斯駐義大利使館官員兜售機密情報被警方逮捕後驅逐這兩人，而涉嫌洩漏國家機密的碧悠（Walter Biot）任職於義大利參謀總長辦公室，據報導，他以5000歐元（約6042美元）的代價，把卷宗交給俄羅斯使館人員。

近幾週來，許多被控非法入侵網路及從事間諜活動的俄羅斯駐外官員，被駐在國政府驅逐出境。

據路透社報導，羅馬尼亞就在今天宣布驅逐俄羅斯的武官，原因是從事不符外交官身分的活動。

羅馬尼亞外交部並未進一步說明，為什麼要驅逐駐羅馬尼亞使館官員格里沙耶夫（Alexey Grishayev），而俄羅斯國營「塔斯社」（TASS）引述俄羅斯駐羅馬尼亞大使指出，莫斯科方面說不予置評。

7個前蘇聯時期同屬共產陣營的中歐與東歐國家，近幾週來驅逐多位俄羅斯的外交官，導致莫斯科方面採取以牙還牙的措施。這些中東歐國家目前都是歐盟成員及西方國家的軍事同盟「北大西洋公約組織」（NATO）會員國。

最引人矚目則是17日捷克驅逐18名俄羅斯外交官，因發現俄羅斯有兩個特務可能涉及2014年造成兩人死亡的捷克彈藥庫爆炸案，不過俄羅斯方面矢口否認。