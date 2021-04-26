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伊朗外長專訪錄音外洩 抱怨革命衛隊插手外交

中央社杜拜26日綜合外電報導
伊朗外交部長查瑞夫。(美聯社)
伊朗外交部長查瑞夫。(美聯社)

伊朗外交部長查瑞夫在外洩的錄音中抱怨，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）對外交事務和核子議題比他還有影響力。言談中透露出政府與革命衛隊間的關係。

路透社報導，伊朗務實派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和革命衛隊間的關係十分重要，因為強硬派的衛隊影響力很大，倘若衛隊認為和西方恢復往來會危及它們在經濟和政治方面的利益，可能會破壞伊朗和西方恢復友好關係。

半島電視台（Al Jazeera）報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）是在3月接受與政府有關的記者雷拉茲（Saeed Leylaz）訪問，全長約7小時，其中逾3小時內容被外洩給總部設於倫敦的波斯語衛星新聞頻道伊朗國際電視台（Iran International），於昨晚播出。

根據播出的錄音，查瑞夫抱怨自己對伊朗外交政策的影響力是「零」。他說：「我從來沒辦法叫一名軍方的指揮官做點對外交有幫助的事。」

伊朗外交部發言人今天未質疑這段錄音的真實性，僅表示這個新聞頻道只播出查瑞夫長達7小時專訪中的片段。

查瑞夫在訪問錄音中抱怨已故革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的影響力，暗指他和俄羅斯共謀破壞伊朗2015年達成的核協議。這種批評言論在伊朗政壇相當罕見。

查瑞夫在錄音中說道：「他（蘇雷曼尼）幾乎在我每次（和世界強權）協商時，都要求我這樣和那樣。」這段錄音昨天深夜在這家電視台的Clubhouse語音直播中播出。

蘇雷曼尼是革命衛隊的精銳聖城部隊（Quds Force ）指揮官，他是打造伊朗在中東地區代理人軍隊網路的關鍵人物，去年在伊拉克遭美軍無人機擊斃。

伊朗在蘇雷曼尼遭暗殺後，對伊拉克美軍基地發射火箭報復。幾小時後，伊朗軍方擊落一架從德黑蘭起飛的烏克蘭客機。革命衛隊幾天後才坦承「失誤」擊落這架客機。

查瑞夫在錄音中說：「我（在最高國家安全會議上）說，全世界都說這架飛機是被飛彈擊中。倘若真是被飛彈擊中，告訴我們，這樣我們才能看要如何處置。」

「他們（革命衛道）卻告訴我說：『沒有，去推文，否認它（這種說法）。」

查瑞夫雖曾表示，他無意參選伊朗6月8日舉行的總統大選。部分批評人士表示，他的評論是為了爭取對國內經濟沒起色以及政治社會沒自由而失望的伊朗人的選票。

伊朗 烏克蘭 倫敦

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