我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將提供低收入兒童 每人375元暑假期間餐費

住家外帶槍是否為憲法權利？最高院10月聽取控槍法爭議

英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

中央社倫敦26日專電
英國「每日郵報」揭露，英國首相強生在去年第二度封城之前，曾說過寧可看到「成千屍體堆疊」，也不會下令再度封城。(美聯社)
英國「每日郵報」揭露，英國首相強生在去年第二度封城之前，曾說過寧可看到「成千屍體堆疊」，也不會下令再度封城。(美聯社)

英國「每日郵報」今天揭露，英國首相強生（Boris Johnson）在去年第二度封城之前曾有過冷血發言，表示寧可看到「成千屍體堆疊」，也不會下令再度封城。

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情時好時壞，英格蘭地區去年3月23日施行第一次封城，直到6月才逐步解禁。第二次在去年11月2日，封城一個月。今年1月變種病毒疫情延燒，強生不得不宣布第三度封城。

由於第一次長時間封城對經濟帶來巨大打擊，「每日郵報」報導，強生曾經十分抗拒再度封城。

消息人士表示，強生在下令第二次封城之前承受巨大壓力，在去年10月底一場重要會議上爆粗口說：「不要再有天X的封城，讓成千屍體堆起來好了！」

唐寧街10號強烈否認強生有過此番發言。但英國廣播公司（BBC）報導，據BBC了解，強生說過這番話。

在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，他對報導感到震驚。他說：「每個人都會深感關切，不只是那些在疫情中失去親人的家庭。」

強生近來深陷公關危機，他和前心腹康明斯（Dominic Cummings）鬧翻，被對方爆出曾想私用政黨捐款翻新官邸。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天說，翻新官邸的錢最後是強生自己埋單，整個過程絕對合乎規矩。工黨則要求選舉委員會展開正式調查。

康明斯是2016年推動英國公投脫離歐洲聯盟的軍師，強生2019年7月就任首相後，延攬康明斯為首席顧問。康明斯在2019年12月大選中協助保守黨大獲全勝，但他經常與同僚衝突，職場關係非常緊張，以致他2020年11月離職下台。

封城 英國 疫情

上一則

澳防長提台灣問題 北京：澳方應恪守一中原則

下一則

伊朗外長專訪錄音外洩 抱怨革命衛隊插手外交

延伸閱讀

消費支出飆 關注低調零售股

消費支出飆 關注低調零售股
推特、PayPal大漲 專家續看好

推特、PayPal大漲 專家續看好
菲立普親王喪禮 17日全球直播 靈車是他自己設計…

菲立普親王喪禮 17日全球直播 靈車是他自己設計…
英國疫情趨緩 12日起重啟酒吧、健身房

英國疫情趨緩 12日起重啟酒吧、健身房

熱門新聞

曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查