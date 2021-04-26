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20世紀最偉大聲樂家 女中音路德維希辭世享壽93歲

20世紀最偉大聲樂家 女中音路德維希辭世享壽93歲

中央社 / 維也納25日綜合外電報導

奧地利維也納國家歌劇院（Vienna State Opera）今天表示，被譽為20世紀最偉大聲樂家之一的克里絲塔．路德維希（ChristaLudwig）已經辭世，享耆壽93歲。

奧地利新聞通訊社（APA）報導，女中音路德維希昨天在維也納（Vienna）郊外克洛斯特紐堡（Klosterneuburg）的住家辭世。她生前演繹過貝多芬、莫札特、馬勒、史特勞斯、威爾第、華格納的作品，演唱生涯橫跨近50年。

法新社報導，路德維希1928年3月16日生於柏林（Berlin），在德國西部的亞琛（Aachen）長大。父親是男高音聲樂家，同時在亞琛一間歌劇院擔任經理；母親也是女中音。

路德維希曾說：「對我來說，唱歌就跟學走路一樣自然。」

1946年，路德維希在法蘭克福（Frankfurt）首度登台表演歌劇，扮演小約翰．史特勞斯（JohannStrauss II）作品「蝙蝠」（Die Fledermaus）中的歐洛夫斯基王子（Prince Orlofsky）。

1955年4月14日，路德維希首度在維也納登台亮相，扮演莫札特作品「費加洛婚禮」（Marriage ofFigaro）中的凱魯碧諾（Cherubino）。

她曾在米蘭史卡拉（La Scala）、倫敦柯芬園（Covent Garden）、紐約大都會（New York Met）等全球首屈一指的歌劇院表演過，並於2010年榮獲法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。

但她與維也納歌劇院關係最為緊密，曾在那兒演出769場表演、42個不同角色。

路德維希演過令人印象最深刻的角色包括貝多芬「費代禮奧」（Fidelio）的李奧諾拉（Leonora）、理查．史特勞斯（Richard Strauss）「玫瑰騎士」（DerRosenkavalier）的奧克塔文（Octavian）和元帥夫人（Marschallin）、華格納「帕西法爾」（Parsifal）的昆德麗（Kundry）、莫札特「女人皆如此」（Cossifan tutte）的朵拉貝拉（Dorabella）等。

她也曾跟全球最偉大的指揮家合作，包括克倫培勒（Otto Klemperer）、卡拉揚（Herbert von Karajan）、波姆（Karl Boehm）、伯恩斯坦（LeonardBernstein）等。

在舞台上的半個世紀，路德維希十分自律，她曾形容自己的自律程度跟太空人很像，「日日夜夜都想著聲帶」，同時遠離菸酒，以保護她那令人難忘的音色。

路德維希曾與奧地利低男中音柏利（Walter Berry）結縭13年，於1970年離婚，接著於1972年改嫁法國演員兼導演保羅-埃米爾戴伯（Paul-Emile Deiber）。

歌劇 大都會 紐約

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