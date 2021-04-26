加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大人戴克夫婦在中國新疆 地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾 族「非常有系統」的鎮壓。他們形容自己和1200萬維吾爾人生活在巨大的監獄 裡。

精通維吾爾語和普通話的戴克夫婦2007年定居新疆，經營農業廢棄物堆肥業務。

太太安德莉（Andrea Dyck）告訴法新社，在2009年他們目睹發生的暴亂後，「傳統的維吾爾人社區開始被拆除，越來越多人被遷移到公寓大樓，遠離他們的社區」。

先生蓋瑞（Gary Dyck）形容，當局「非常有系統」地鎖定維吾爾人文化，一開始是限制穆斯林傳統，接著擴大到包括食品、服裝甚至是語言的規則。

戴克夫婦說，一些版本的可蘭經遭到禁止，最後所有的突厥語書籍全被禁。

安德莉說：「在一個著名的市場，我看到標示牌上寫著禁止說維吾爾語。」

2016年，隨著鎮壓加強，戴克夫婦表示，他們開始注意到警察人數增加，在每個主要十字路口都設置檢查站，並在各處安裝監視器。

安德莉說：「突然間，你必須通過機場規格般的安檢才能走進一家雜貨店。」

至於據稱關押了上百萬維吾爾人的再教育營，蓋瑞說，營區周圍的牆有約4.6公尺高，上面有鐵絲網，由監視器和警衛巡邏隊監控。

在中國收緊簽證規定後，大批外國人離開，戴克夫婦於2018年離開新疆。

蓋瑞說：「有很多限制，我們就覺得是和1200萬維吾爾人生活在一個巨大的監獄裡。」