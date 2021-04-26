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抗議日本核廢水將排入海 350艘韓漁船集結示威

中央社 / 首爾26日專電
日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排入海中，韓國漁民今天集結漁船於臨海城市統營示威。 圖／歐新社
日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排入海中，韓國漁民今天集結漁船於臨海城市統營示威。 圖／歐新社

日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排入海中，韓國漁民今天集結350艘漁船於臨海城市統營示威，要求日本政府撤回決議，也提出希望韓國政府更強力應對的訴求。

民間團體環境運動聯合、統營市政府及議會、統營水協等19個官方及民間單位今天發表共同聲明，強力譴責日本於13日做出排放核廢水入海的決定。

聲明指出，海洋沒有邊境，是屬於鳥類、水中生物及所有人類的資源，日本政府無權以核廢料污染大海，也對美國及國際原子能總署（IAEA）將協助此事表達遺憾。

對於日本政府聲稱會經過適當處理、稀釋後才排放核廢水；聲明中反駁，核廢水中的放射性物質總量並不會因稀釋而有所減少，質疑日本政府為節省經費，不採取固化核廢料等其他處理方式，卻選擇會影響全人類及生態圈健康的方式。

當地漁民表示，在2011年3月福島核災後，韓國水產銷售也受影響減少一半以上，若日本政府真將核廢水排入海中，對統營地區經濟將造成更嚴重打擊。

這次聲明除要求日本政府撤回決定，也要求韓國政府盡全力阻止日本排放核廢水，包括拒絕參加東京奧運、向國際海洋法法庭提起訴訟等。

日本政府13日決定，將福島第一核電廠在311震災後持續產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，並委託IAEA協助派遣各國專家組成的國際調查團，檢驗排放核廢水做法是否安全，對排放核廢水持反對立場的韓國政府表態爭取加入。

日本 東京奧運 邊境

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