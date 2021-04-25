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安倍談宿疾新藥有效 再2次點滴就暫時結束

中央社東京25日綜合外電報導
日本前首相安倍晉三日前提到宿疾時說，新藥很有效，再打兩次左右點滴就可以暫時結束，引發政壇臆測他是否回鍋。(美聯社)
日本前首相安倍晉三日前提到宿疾時說，新藥很有效，再打兩次左右點滴就可以暫時結束，引發政壇臆測他是否回鍋。(美聯社)

日本前首相安倍晉三曾兩度擔任首相，且兩度請辭的原因都是「潰瘍性大腸炎」。他日前提到宿疾時說，新藥很有效，再打兩次左右點滴就可以暫時結束，引發政壇臆測他是否回鍋。

日本時事通信社報導，安倍本月22日在東京都一場跟憲法有關的座談會上，談到當初請辭首相主因的「潰瘍性大腸炎」治療時說，新藥非常有效，只要再打兩次左右點滴就可以暫時結束。

安倍因為「賞櫻會」前夜祭引發爭議，去年請辭首相後，有一段時間沒有進行太過引人注目的活動。不過，他本月接連公開露臉動作頻頻，並接任自民黨保守派議員組成議員聯盟的顧問。

安倍過去擔任首相時，一心想推動修憲，卸任後擔任自民黨修憲推動本部最高顧問，讓自民黨內幹部抱有期待。自民黨資深議員說，自民黨內有期待安倍3度擔任首相的聲音出現，「這也是有可能的」。

令人關注的是安倍何時重回出身派系「細田派」，目前派系內有人希望安倍能在下屆眾議院大選前擔任會長。不過，細田派有幹部認為，基於東京地方檢察廳將再度調查安倍前公費秘書，「在調查結束前（重返細田派）應該有困難」。

對安倍卸任後，過去很長時間無法推動的國民投票法修正案，已開始在國會進行審議，因此，有自民黨幹部說，如果安倍動作太大很可能造成在野黨反彈，「短期間還是希望安倍能安靜一點」。

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