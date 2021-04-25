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哈利、梅根太敢講 歐普拉承認專訪時也嚇到

記者蘇詠智／即時報導
歐普拉是最近最掀起話題的專訪當事人，卻表示自己也被受訪者的敢講嚇到。圖／路透資料照片
歐普拉是最近最掀起話題的專訪當事人，卻表示自己也被受訪者的敢講嚇到。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根上個月初接受美國媒體女王歐普拉的專訪，親口抖出皇室內有人擔心兩人孩子的膚色、指控皇室存在「種族歧視」問題，引起軒然大波，也造成和皇室間更深的裂痕。身為當事人之一，歐普拉近日受訪時坦承，沒有料到哈利與梅根會把話講這麼坦白，自己都訝異了。

歐普拉透露在每一回的專訪之前，會先和受訪對象溝通，讓對方了解到做訪問的目的是很重要的，彼此達成共識才能一起做出有效果的訪問。她在哈利與梅根的訪問之前，只透過簡訊和他們先聊過，確認這次訪問的主題就是「實話實說」，哈利與梅根希望用他們自己的話說出內心真正的感受，歐普拉多少也有一點心理準備，然而當梅根講出被皇室某成員對她孩子的膚色產生憂慮，歐普拉不敢相信她把話講得這麼開，驚訝的反應並非裝出來的，而是真的被梅根嚇到。

對此，歐普拉自我解嘲：「我當下的表現，成了很多梗圖來源。」她認為這訪問比自己預期的還要衝擊，效應到現在還在發酵，之所以如此有力量，歸功於哈利與梅根願意那麼開誠布公，願意讓自己處在容易被攻擊、受傷的位置，願意盡可能的坦白。

梅根與哈利的訪問引發軒然大波。圖／路透資料照片
梅根與哈利的訪問引發軒然大波。圖／路透資料照片

梅根 歐普拉 哈利

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