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印度疫情嚴重 歐洲議會最大黨團籲停止航班入境

中央社布魯塞爾25日專電
印度疫情嚴重，歐洲議會最大黨團人民黨團主席韋柏呼籲歐盟應立即停止來自印度的航班入境，以阻止變種病毒進入歐洲。(美聯社)
印度疫情嚴重，歐洲議會最大黨團人民黨團主席韋柏呼籲歐盟應立即停止來自印度的航班入境，以阻止變種病毒進入歐洲。(美聯社)

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例再創新高引發憂慮，歐洲議會最大黨團人民黨團主席韋柏呼籲歐盟應立即停止來自印度的航班入境，以阻止變種病毒進入歐洲。

印度正遭第2波疫情肆虐，連日來病例飆升，繼昨天通報破紀錄的34萬6786例確診，今天通報34萬9691例新高，累計病例達1696萬例，包括19萬2311人病故。醫用氧氣等供給嚴重缺乏，醫療資源與系統幾近崩潰。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨天表示，非常擔心在印度發現的變異病毒。為了不危及德國的疫苗接種計畫，明天起來自印度的旅客中只允許德國公民入境。

韋柏（Manfred Weber）也在推特發文呼籲歐洲應向印度提供幫助。

他也強調，必須阻止印度變種病毒傳播到歐洲。歐盟應同意立即停止來自印度的所有航班，如果不集體行動，將無法阻止印度變種病毒傳入歐洲。

印度疫情嚴重，迫使歐洲與印度的領導人峰會接連喊停，英國首相強生（Boris Johnson）原本預計4月26 日訪問印度，這項計劃已取消。

印度總理莫迪（Narendra Modi）原訂5月8日前往葡萄牙出席印度與歐盟峰會，與歐盟27個成員國領導人探討貿易與區域安全問題，也因疫情改採視訊進行。這場峰會是葡萄牙在擔任歐盟輪值主席國期間一大外交亮點。

印度 歐盟 變種病毒

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