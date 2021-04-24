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德首採全國統一宵禁令 印度旅客禁入境

德首採全國宵禁令 印度旅客禁入境

中新社／柏林4月24日電
法蘭克福的電車軌道不像以往的忙碌，德國防疫新規本周末開始生效，首次採取全國統一標準宵禁令。(美聯社)
法蘭克福的電車軌道不像以往的忙碌，德國防疫新規本周末開始生效，首次採取全國統一標準宵禁令。(美聯社)

德國防疫新規本周末開始生效，首次採取全國統一標準宵禁令。德國總理梅克爾24日表示，人們非常希望能够有更輕鬆的辦法阻斷並扭轉第三波疫情，然而除了實施更加嚴厲的新規外，並無其它選擇。

德國聯邦政府當天將印度宣佈為新冠病毒變異地區，從次日起將禁止除德國公民以外的人士從印度入境德國。德國公民登機前亦必須進行新冠檢測，且在抵達後需接受14天隔離。

梅克爾當天在每周例行視頻講話中作出上述表示。針對社會上對被稱為「緊急制動」的新規存在的不滿情緒，梅克爾強調，全國統一的「緊急制動」措施目標是為了盡快使德國疫情重新得到控制，回到可以考慮放鬆「封城」措施、而無需冒著新增確診數字激增風險的狀態下。

根據新規，今後德國全境各個縣市一旦「平均每十萬人七日累計新增確診數」連續三天位於100以上，則將自動實施包括宵禁在內的一系列防疫措施。

當這一數值突破150和165例時還將觸發關閉零售業、中小學停課等更為嚴厲的防疫措施。

  德國第三波疫情迄今未現拐點。德國疾控機構當天公佈的新增確診感染新冠病毒和新增死亡人數分別為2萬3392人、286人。據德國“時代在線”實時數據，截至當地時間24日晚20時，德國累計確診328萬2951人、治癒288萬1902人、死亡8萬2184人。截至當天，德國已接種2482萬1527劑次疫苗，共有585萬5864人接種了第二劑。 

德國 疫情 梅克爾

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