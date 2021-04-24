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全球施打疫苗逾10億劑 美中打最多 這國接種比率最高

中央社／巴黎24日綜合外電報導
全球各地施打新冠疫苗已超過10億劑。(美聯社)
全球各地施打新冠疫苗已超過10億劑。(美聯社)

根據法新社截至格林威治標準時間24日17時45分（美東24日下午1時45分）統計，全球各地施打超過10億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，距首度展開大規模接種不到5個月。

法新社彙整的官方資料顯示，全球207個國家和地區至少已施打10億293萬8540劑COVID-19疫苗。

美國中國和印度3國占其中超過半數或58%，包括美國施打2億2560萬劑、中國施打2億1610萬劑以及印度施打1億3840萬劑。

但就已接種疫苗者占境內人口比率而言，以色列領先全球，境內將近6成人口已完成接種。接著為阿拉伯聯合大公國（UAE），逾51%人口已接種至少一劑疫苗；其後依序為英國49%、美國42%、智利41%、巴林38%以及烏拉圭32%。

在歐洲聯盟境內，21%人口共施打了1億2800萬劑疫苗。27個歐盟國家中，馬爾他施打速度領先，47%人口已接種疫苗，匈牙利則為37%。但德國僅22.6%人口已接種，西班牙為22.3%、法國20.5%及義大利19.9%。

由於施打疫苗速度加快，全球各地施打疫苗數量於不到一個月內就倍增。

雖然大多數貧窮國也已展開疫苗接種，主要拜COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）之賜，但疫苗接種仍大抵屬高所得國家的特權。根據世界銀行（World Bank）所定義的高所得國家，境內人口僅占全球總人口16%，已施打疫苗數量卻占47%。

低所得國家已施打疫苗數量僅占0.2%。約12個國家尚未展開疫苗接種，其中7個在非洲（坦尚尼亞、馬達加斯加、布吉納法索、查德、蒲隆地、中非共和國和厄利垂亞），3個在大洋洲（萬那杜、薩摩亞和吉里巴斯），一個在亞洲（北韓），一個在加勒比海地區（海地）。

英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）聯手研發的AZ疫苗，儘管獲批准使用以來出現罕見嚴重血栓副作用，但依然是迄今最廣泛使用疫苗，已在3/4或156個國家和地區展開施打。

競爭對手美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech 共同研發的疫苗，已在91個國家和地區或占44%展開施打。美國莫德納公司（Moderna）疫苗已在46國或占22% 展開施打。中國國藥集團（Sinopharm）疫苗已在至少41國或占20%施打。俄羅斯的衛星-V（Sputnik-V）疫苗已在至少32國或占15%施打。中國科興生物（Sinovac）疫苗已在至少21國或占10%施打。

疫苗 美國 中國

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