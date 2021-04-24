印尼失蹤潛艇確認沉沒 船內53人凶多吉少

印尼海軍24日證實失聯潛艦已沉沒，圖為該艘潛艦早前停泊在泗水基地的身影。（Getty Images）

印尼 海軍24日表示，尋獲三天前失聯潛艦的部分殘骸，並在失蹤海域下850公尺深處偵測到訊號，幾可證實潛艦沉沒且受損，由於艙內氧氣在失去動力後只夠使用72小時，船內53人凶多吉少。

印尼海軍參謀長馬格諾（Yudo Margono）表示，在這艘潛艦失聯前最後通報的海域發現油汙及殘骸，包括魚雷矯直機、保養潛望鏡的油瓶、穆斯林禮拜毯、冷卻管碎片等。他說：「我們相信目前發現的證據屬於該艘潛艦，此事件由『潛艦失聯』改為『潛艦沉沒』。」

馬格諾指出，如果爆炸，聲納會收到訊號，且船會支離破碎。可能是船身有裂縫，在沉沒過程逐漸擴大。

這艘潛艦失聯及沉沒的原因尚未確定，印尼海軍早前表示，有可能是電力故障，導致潛艦無法執行緊急逃生程序浮上水面。

印尼海軍這艘已服役逾40年的德製潛艦「神鋤號」（KRI Nanggala-402），2012年曾於南韓改裝，21日在峇里島外海參與演習時失聯，船內氧氣估計已在24日凌晨約3時耗盡。潛艦內有指揮官蘇堤萬（Harry Setiawan）、3名射擊士及49名船員。

此外，潛艦最大下潛深度為500公尺，目前訊號位於850公尺深處，已遠超過船身所能承受的極限。

印尼總統佐科威下令軍方盡一切可能定位及搜救，並請求全國民眾為船員祈禱。

多國也加入搜救行列，美軍出動一架Ｐ－８海神巡邏機，澳洲 派出一艘配有聲納的軍艦，新加坡 及馬來西亞搜救船也趕往馳援。