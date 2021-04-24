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不滿對北韓策略評價 川普反批文在寅不會談判

中央社／首爾24日專電
前總統川普批評南韓總統文在寅缺乏領導及談判能力。路透
前總統川普批評南韓總統文在寅缺乏領導及談判能力。路透

前美國總統川普在當地時間23日透過郵件發表聲明，批評南韓總統文在寅缺乏領導及談判能力，美媒分析，這次發言可能是針對文在寅日前對川普任內對北韓政策的負面評價。

韓聯社引述法新社、紐約時報等外媒報導，川普在聲明中稱金正恩在北韓面臨最艱困時期的時候對文在寅也毫不尊重，認為文在寅「除了長期以來持續對美國增加軍事負擔外，無論做為領導者還是談判者都很弱」。

外媒分析，川普這次聲明可能是針對文在寅日前對其任內政策評價的不滿。紐約時報21日刊出南韓總統文在寅專訪報導，文中轉述文在寅認為川普的對北韓政策無法深入核心，「只是在兜圈子，所以無法取得徹底的成功」。

不過，文在寅也說，他認為若在川普政府奠定的基礎上取得進展，拜登政府將能取得成果。

川普也提及在他任內延宕許久，但拜登上任後隨即完成協商的駐韓美軍防衛費用分擔的問題，強調「我們數十年間都被當成笨蛋耍，我也盡力要求南韓為我們提供的軍事保護與服務多支付數十億美元」，對拜登政府連要求都沒提出表達不滿。

對於川普這次針對文在寅及南韓政府的聲明內容，南韓總統府青瓦台官員僅表示「不便對他國前任元首的發言表達看法」，未發表官方立場。

文在寅 川普 南韓

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