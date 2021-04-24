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讓29名罪犯吃250年牢飯 英「頭號汙點證人」終身躲仇家

編譯周辰陽／即時報導

英國一位據信「最多產」的「汙點證人」（Supergrass）過去5年在6起審判出庭作證，提供的關鍵證詞讓29名罪犯必須吃上總計超過250年的牢飯，卻也因此變成「眾矢之的」，往後人生都必須隱姓埋名。

SKY News與太陽報報導，這一位被稱為「X先生」（Mr X）的汙點證人之前是古柯鹼販子，曾跟同夥發生債務糾紛。當兩個販毒的幫派為爭奪地盤開戰時，「X先生」遭到綁架、威脅與肉體折磨，僥倖逃脫後決定幫助警察

由於「X先生」跟各個不同團體都有關係，掌握眾多罪犯及重案關鍵內情，成為偵辦組織犯罪的刑警「秘密人類情報來源（Covert Human Intelligence Source），但警方很快就擔心他的身分會敗露，轉而決定把他納入證人保護計畫。

據指刑警用8個月時間聽取「X先生」全盤托出的匯報，進行115次紀錄訪談，產製1萬頁關鍵資訊，和巴爾幹半島、西班牙、法國與巴西等國有關的多個幫派因他而瓦解。檢方指出，他的幫助達到「一整個前所未有且非比尋常的程度」。一位刑警表示，他對「國際組織犯罪造成巨大衝擊」。

據報「X先生」在證人席待上整整41天，期間受到嚴密保護。檢警一直到最後一場庭審塵埃落定後，才敢公布「X先生」提供多大的幫助。

「X先生」承過去曾犯下的一切罪刑，換取法官從輕發落，並且獲得全新人生，身分受到法院判令保護。據信「X先生」已離開英國，但他協助關押的犯人都知道他的舊身分，讓「X先生」可能一輩子都要面對幫派雇用專業殺手窮追不捨的陰影，甚至委任的訟務律師都不能具名，以免招來幫派的無情報復。

其中一起庭審的主審法官告訴「X先生」，「如果你的生命之前沒有陷入危險，我絕對肯定現在就會了」。

幫派 英國 警察

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