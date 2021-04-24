核事故導致「三頭嬰兒」？研究指輻射損傷不會殃及後代

烏克蘭車諾比核電廠附近的廢墟城市普利皮亞季12日影像。一分最新研究顯示，曾暴露於1986年車諾比核災輻射線的雙親所生下孩子，體內DNA突變並未多於任何其他父母生下的小孩。路透

過去數十年的流行文化將核事故倖存者生下的嬰兒形容成多頭變種人，不然就是罹癌風險高於常人，但《科學》最新刊登的一分研究顯示，曾暴露於1986年車諾比核災輻射線的雙親所生下孩子，體內DNA 突變並未多於任何其他父母生下的小孩。

BBC與衛報報導，儘管人們暴露於游離輻射後，細胞內的DNA會受到損傷，可能提高罹癌風險，但精子或卵子是否受到類似影響則相對不明朗。理論上，這些細胞內的突變會透過世代相傳，讓他們的後代出現「發展遲緩或癌症 」的潛在風險。

為調查此一可能性，研究團隊一共分析130名孩子及他們雙親的基因序列。研究對象均在車諾比核災後受孕，於1987至2002年間出生，父母當時住在附近或被徵招參與廠址清理工作。結果顯示，就算雙親曾暴露於相對高劑量的輻射線，研究對象體內的新突變數量並沒有增加。

論文作者之一、美國 國家癌症研究所癌症流行病學和遺傳學部門主管查諾克博士（Dr Stephen Chanock）指出，民眾的主要顧慮之一就是超代影響（Transgenerational effects），像「三頭嬰兒的科幻社會觀點」在福島核子事故後確實更加突出。不過，「這些突變可能存在於雙親血液裡，但我們沒看到恐怖科幻般的精卵突變。我認為這應是令人放心的數據，即缺少實質或顯著的超代影響證據」。

衛報指出，這是率先「系統性評估反應意外輻射暴露等人為災難的人類突變率變化」研究之一，也提供輻射線如何影響人體的新見解，應有助消除其他可能已暴露於輻射線的人內心疑慮，像2011年住在日本福島第一核電廠附近的民眾可安全返家或生小孩。