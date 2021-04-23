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德通過嚴格「通訊安全法」 阻華為參與5G建設 美歡迎

中央社／柏林23日專電
德通過嚴格「通訊安全法」，排除華為參與5G建設 。（本報系資料照片）
德通過嚴格「通訊安全法」，排除華為參與5G建設 。（本報系資料照片）

歷經兩年的爭議，德國今天通過嚴格的通訊安全法，形同排除華為參與5G 網路建設，美國已對此表示歡迎。

德國國會今天通過資訊系統安全法，為通訊設備訂下嚴格的安全標準，儘管沒有直接點名中國大廠華為，但形同將華為排除在5G網路建設之外。

根據法案，核心網路設備未來除了必須通過技術審查，還得由內政部進行安全審查，採用這些設備必須符合德國、歐盟或北大西洋公約組織（NATO）安全政策的目標，而且製造商如果參與危害公共和國家安全的行動、直接或間接受外國政府控制，內政部有權禁止使用這些設備。

新法還賦予政府權力，下令拆除已安裝的設備。

「商報」（Handelsblatt）報導，代表執政基民黨（CDU）黨團報告的伯恩史蒂爾（Christoph Bernstiel ）表示，技術和安全的兩階段審查，將可有效確保數位基礎建設不被獨裁國家刺探、破壞和政治干預。

德國外長馬斯（Heiko Maas）也認為，電信設備的風險光靠技術審查很難控管，有必要從國家安全的角度來審查，「深入我們敏感的日常生活的科技，必須值得信賴」。

一再警告盟邦不要使用華為設備的美國，對德國通過新法表示歡迎。

美國駐德大使館發言人說，新法為國家安全、個人隱私和人權提供保障的框架，可辨別無法信賴的廠商並將他們排除在5G網路之外，美國鼓勵夥伴透過立法阻止對安全造成威脅的供應商。

這部新法賦予政府相當大的權力，決定是否採用特定的電信設備。不過，德國即將在9月底舉行大選，因此最後如何落實新法將取決於下一任政府。

德國 美國 華為

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