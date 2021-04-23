印度醫療資源短缺 莫迪連開兩會試圖解決
印度總理莫迪在察覺民意不滿中央政府未妥善處理第二波新冠肺炎疫情導致醫療資源匱乏後，今天透過視訊陸續與全印度氧氣製造商和11省市首長開會，希望解決供氧等問題。
印度總理辦公室發表聲明說，莫迪下午透過視訊與11個省市及中央直轄區首長舉行會議，討論印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情狀況及各地的氧氣供應、呼吸器、加護病床和藥物等醫療資源缺乏問題。
莫迪在會中保證中央政府將全力支持所有省市等地方政府對抗疫情，衛生與家庭福利部將與各省市政府保持聯繫，密切監視局勢，不時向各省市發出必要建議。
對印度各地出現氧氣供應嚴重不足，莫迪說，正在努力增加氧氣供應，政府所有相關部門正共同努力，工業氧氣也被轉移以滿足近期需求。
莫迪敦促各省市政府打擊氧氣和藥品囤積與黑市交易問題，並建立一個高層級協調委員會，確保任何狀態的氧氣運輸車不會遭阻止和留滯，將氧氣輸送到不同醫院。
他還說，中央政府正研究所有可能的選擇，減少氧氣槽車的旅行時間和週轉時間。為此，鐵路開始了氧氣快速運輸，空軍也正在運輸空的氧氣槽車，以減少旅行時間。
這場閉門會議在新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）談到首都醫院的氧氣嚴重短缺危機，可能會演變為「大悲劇」，敦促總理協助時，由印度的電視台直播了一段時間。
印度中央政府批評克里瓦爾是藉此「玩弄政治」及「散布謠言」。克里瓦爾辦公室則指出，這場會議中沒有機密資訊，且具有公共重要性，對中央政府的反應表示「遺憾」。
莫迪也與印度大型氧氣製造商召開視訊會議，了解如何利用氧氣製造業的全部潛力來滿足未來幾天的氧氣需求。他還說，需要增加氧氣鋼瓶可用性，及升級用於運輸氧氣的物流設施。
印度最大反對黨國大黨領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）今天再度推文說，新冠肺炎雖可導致患者吸氧量下降，但只有氧氣供應不足和醫院缺乏加護病床才會導致病患死亡，這些問題導致許多人死亡，「問題就在你（印度中央政府）身上」。
印度最高法院昨天已下令中央政府對氧氣供應、藥物、病床等醫療資源調度問題，在今天提出一套國家計畫。但截至發稿前，尚未看到印度中央政府提出。
由於這兩天新增新冠肺炎病例都破30萬例，印度累計病例快速增加。截至今晚7時已經達1633萬4411例，累計死亡人數增至18萬7266人，需要治療的活躍病例達到246萬餘人，印度醫療系統的壓力未減。
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