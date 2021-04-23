印度醫療資源短缺 莫迪連開兩會試圖解決

印度 總理莫迪在察覺民意不滿中央政府未妥善處理第二波新冠肺炎疫情 導致醫療資源匱乏後，今天透過視訊陸續與全印度氧氣製造商和11省市首長開會，希望解決供氧等問題。

印度總理辦公室發表聲明說，莫迪下午透過視訊與11個省市及中央直轄區首長舉行會議，討論印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情狀況及各地的氧氣供應、呼吸器、加護病床和藥物等醫療資源缺乏問題。

莫迪在會中保證中央政府將全力支持所有省市等地方政府對抗疫情，衛生與家庭福利部將與各省市政府保持聯繫，密切監視局勢，不時向各省市發出必要建議。

對印度各地出現氧氣供應嚴重不足，莫迪說，正在努力增加氧氣供應，政府所有相關部門正共同努力，工業氧氣也被轉移以滿足近期需求。

莫迪敦促各省市政府打擊氧氣和藥品囤積與黑市交易問題，並建立一個高層級協調委員會，確保任何狀態的氧氣運輸車不會遭阻止和留滯，將氧氣輸送到不同醫院。

他還說，中央政府正研究所有可能的選擇，減少氧氣槽車的旅行時間和週轉時間。為此，鐵路開始了氧氣快速運輸，空軍也正在運輸空的氧氣槽車，以減少旅行時間。

這場閉門會議在新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）談到首都醫院的氧氣嚴重短缺危機，可能會演變為「大悲劇」，敦促總理協助時，由印度的電視台直播了一段時間。

印度中央政府批評克里瓦爾是藉此「玩弄政治」及「散布謠言」。克里瓦爾辦公室則指出，這場會議中沒有機密資訊，且具有公共重要性，對中央政府的反應表示「遺憾」。

莫迪也與印度大型氧氣製造商召開視訊會議，了解如何利用氧氣製造業的全部潛力來滿足未來幾天的氧氣需求。他還說，需要增加氧氣鋼瓶可用性，及升級用於運輸氧氣的物流設施。

印度最大反對黨國大黨領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）今天再度推文說，新冠肺炎雖可導致患者吸氧量下降，但只有氧氣供應不足和醫院缺乏加護病床才會導致病患死亡，這些問題導致許多人死亡，「問題就在你（印度中央政府）身上」。

印度最高法院昨天已下令中央政府對氧氣供應、藥物、病床等醫療資源調度問題，在今天提出一套國家計畫。但截至發稿前，尚未看到印度中央政府提出。

由於這兩天新增新冠肺炎病例都破30萬例，印度累計病例快速增加。截至今晚7時已經達1633萬4411例，累計死亡人數增至18萬7266人，需要治療的活躍病例達到246萬餘人，印度醫療系統的壓力未減。