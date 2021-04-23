我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎警局雇員遭刺喉身亡 凶嫌曾喊真主至大

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

印尼搜索失聯潛艦 聚焦50至百米深處不明物

中央社峇里島23日綜合外電報導
載有53人的印尼潛艇KRI Nanggala-402在參加演訓時失聯。圖為2012年2月6日拍攝的資料照片。路透
載有53人的印尼潛艇KRI Nanggala-402在參加演訓時失聯。圖為2012年2月6日拍攝的資料照片。路透

印尼失聯潛艦的氧氣即將在幾小時內耗盡，當局今天全力搜索潛艦和艦上53名官兵的下落，把焦點擺在海面下50至100公尺深處一個不明物體的訊號。

KRI Nanggala-402潛艦逾兩天前在執行任務時失聯。現有20多艘軍艦參與搜索，美國澳洲也加入在峇里島（Bali）附近海域的搜索行動。

軍方表示已在海面下50至100公尺，偵測到存在高磁性物體的跡象。當局已派出配備專門追蹤設備的船隻，希望這個物體就是失聯潛艦。搜索範圍約涵蓋10平方海里（34平方公里）。

KRI Nanggala-402的氧氣備用容量只夠撐到明天凌晨。印尼國軍新聞室主任艾瑪德（Achmad Riad）稍早表示：「我們所剩時間只到明天凌晨3時，所以今天我們全力進行一切行動。」

艦上一名士兵的妻子布瑞達（Berda Asmara）心中萬分焦急。她的39歲丈夫甘特（Guntur Ari Prasetyo）本該在週末結束潛艦訓練任務返家。

育有一子的布瑞達在爪哇島港口城市泗水（Surabaya）告訴法新社：「我們最後一次講話是19日他去出任務那時候。他說『為我祈禱我會很快回家』，還要女兒聽我的話、用功念書。」

然而有人在潛艦據信失蹤地點看到浮油，顯示燃油艙可能受損，令人害怕潛艦可能遭遇致命災難。

也有人憂心潛艦可能已沉入深達700公尺的地方，遠超過艦身能承受的深度。

印尼 美國 澳洲

上一則

東耶路撒冷以巴民眾爆衝突 釀120多傷

延伸閱讀

失蹤印尼潛艦曾「閃現訊號」專家：可能已解體

失蹤印尼潛艦曾「閃現訊號」專家：可能已解體
花旗出售13國消金業務 價碼據傳達60億美元

花旗出售13國消金業務 價碼據傳達60億美元
印尼搜救失聯潛艦 海面下測到磁場

印尼搜救失聯潛艦 海面下測到磁場
印尼潛艦演習失聯 53人生死未卜

印尼潛艦演習失聯 53人生死未卜

熱門新聞

時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
巴拉德空軍基地。(Getty Images資料照)

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

2021-04-18 15:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生
購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」
路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光
母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質