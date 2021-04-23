印尼搜索失聯潛艦 聚焦50至百米深處不明物

載有53人的印尼潛艇KRI Nanggala-402在參加演訓時失聯。圖為2012年2月6日拍攝的資料照片。路透

印尼 失聯潛艦的氧氣即將在幾小時內耗盡，當局今天全力搜索潛艦和艦上53名官兵的下落，把焦點擺在海面下50至100公尺深處一個不明物體的訊號。

KRI Nanggala-402潛艦逾兩天前在執行任務時失聯。現有20多艘軍艦參與搜索，美國 與澳洲 也加入在峇里島（Bali）附近海域的搜索行動。

軍方表示已在海面下50至100公尺，偵測到存在高磁性物體的跡象。當局已派出配備專門追蹤設備的船隻，希望這個物體就是失聯潛艦。搜索範圍約涵蓋10平方海里（34平方公里）。

KRI Nanggala-402的氧氣備用容量只夠撐到明天凌晨。印尼國軍新聞室主任艾瑪德（Achmad Riad）稍早表示：「我們所剩時間只到明天凌晨3時，所以今天我們全力進行一切行動。」

艦上一名士兵的妻子布瑞達（Berda Asmara）心中萬分焦急。她的39歲丈夫甘特（Guntur Ari Prasetyo）本該在週末結束潛艦訓練任務返家。

育有一子的布瑞達在爪哇島港口城市泗水（Surabaya）告訴法新社：「我們最後一次講話是19日他去出任務那時候。他說『為我祈禱我會很快回家』，還要女兒聽我的話、用功念書。」

然而有人在潛艦據信失蹤地點看到浮油，顯示燃油艙可能受損，令人害怕潛艦可能遭遇致命災難。

也有人憂心潛艦可能已沉入深達700公尺的地方，遠超過艦身能承受的深度。