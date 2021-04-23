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比起新型冠狀病毒 委內瑞拉人更怕得瘧疾

中央社委內瑞拉巴塞隆納22日綜合外電報導

馬蒂內茲（Luz Martinez）曾經得過3次瘧疾，最近一次是在她懷著第4胎6個月的時候。和許多委內瑞拉人一樣，她害怕瘧疾更甚於新型冠狀病毒。

法新社報導，馬蒂內茲居住的社區塵土飛揚，位於委國東部安索阿塔吉州（Anzoategui）巴塞隆納市（Barcelona）郊區，當地還有些人感染瘧疾多達20次。

30歲的馬蒂內茲說：「我曾將瘧疾傳染給我當時12 歲的女兒和另外一個孩子…謝天謝地，我們都得到了治療。」她的第4個孩子後來早產了兩個月。

她說：「這裡瘧疾病例太多了。」她的砂土地板住家，每晚到了黃昏就會飛進大批蚊子。

委內瑞拉早在1961年就根除瘧疾、領先全球，但在過去10年，瘧疾疫情爆炸性地反撲。

社區防治瘧疾人士瓦爾加斯（Leonardo Vargas）說：「過去兩個月有好多人得到瘧疾，有些人還得過15 到20次。」

委國政府自2016年以來便未公布瘧疾病例數，但根據委內瑞拉公共衛生協會，委國瘧疾病例數高居南美洲之冠。

這個非政府組織表示，2019年委內瑞拉有40萬人染病，是巴西、秘魯與哥倫比亞加總病例數的一半以上。

在1997年至1999年擔任委國衛生部長的奧列塔（Jose Felix Oletta）表示，在採取公衛措施後，瘧疾一度隱沒到偏遠的叢林地區，但過去10年，「瘧疾又從叢林回到都市」。

奧列塔說，目前委內瑞拉的情況非常惡劣，因為所有資源都投入了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防治工作，COVID病患使醫院人滿為患，封鎖措施則使外界更難抵達瘧疾最嚴重的地區。

安索阿塔吉州的無國界醫生組織（MSF）團隊領導人利茲卡諾（Gustavo Liscano）說，「我們挨家挨戶…積極尋找瘧疾病例」，並且以煙薰驅蚊。

這個團隊分成8個小組，對發燒病人進行血液快篩、發放治療藥物與蚊帳，並診斷孕婦是否感染。無國界醫生組織表示，這些措施大幅減少了安索阿塔吉州的瘧疾病例數。

米佐（Luz Misel）表示，在接獲蚊帳之前，她非常擔心她的寶寶，過去每天早上睡醒，全身都是被蚊子咬過的紅腫。

她說：「我一年前得過瘧疾，會發燒、頭痛、打冷顫，真的很可怕。」

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