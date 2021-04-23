巴黎警局雇員遭刺喉身亡 凶嫌中槍不治 曾喊真主至大

巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警察局外。一名女性聘雇人員今天遭一名突尼西亞男子刺死。(美聯社)

法國地方檢察署和警方消息人士透露，巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警察 局的一名女性聘雇人員今天遭一名突尼西亞男子刺死，凶嫌也遭現場警察開槍擊中，傷重不治。案發時，這名凶嫌曾叫喊著「真主至大（Allahu Akbar）。

蘭保葉別墅距巴黎大約60公里，是個富裕的市鎮。

這起攻擊事件今天下午2時20分（美東時間早8時20分）發生在這座警察區的安全出入區，消息人士透露，遇害女性現年48歲，喉部被刺中兩刀。

(影音來源：Ruptly YouTube頻道)

法新社報導，帶領調查的法國反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）在巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警局外表示，「攻擊者的言語」顯示恐怖攻擊動機。這名突尼西亞凶嫌在現場遭警察開槍擊中，傷重死亡。

這起致命攻擊案發後，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）表示，法國絕不會向「伊斯蘭恐怖主義」屈服。

他在推特發文指出：「在與伊斯蘭恐怖主義對抗中，我們絕對不會屈服。」他還提到這名遭殺害女子名為史黛芬妮（Stephanie）。

接近調查工作的消息人士表示，凶嫌現年36歲，並不是安全機構事先所注意的可疑份子。