我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎警局雇員遭刺喉身亡 凶嫌曾喊真主至大

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

巴黎警局雇員遭刺喉身亡 凶嫌中槍不治 曾喊真主至大

中央社法國蘭保葉別墅23日綜合外電報導
巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警察局外。一名女性聘雇人員今天遭一名突尼西亞男子刺死。(美聯社)
巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警察局外。一名女性聘雇人員今天遭一名突尼西亞男子刺死。(美聯社)

法國地方檢察署和警方消息人士透露，巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警察局的一名女性聘雇人員今天遭一名突尼西亞男子刺死，凶嫌也遭現場警察開槍擊中，傷重不治。案發時，這名凶嫌曾叫喊著「真主至大（Allahu Akbar）。

蘭保葉別墅距巴黎大約60公里，是個富裕的市鎮。

這起攻擊事件今天下午2時20分（美東時間早8時20分）發生在這座警察區的安全出入區，消息人士透露，遇害女性現年48歲，喉部被刺中兩刀。

(影音來源：Ruptly YouTube頻道)

法新社報導，帶領調查的法國反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）在巴黎西南郊蘭保葉別墅（Rambouillet）警局外表示，「攻擊者的言語」顯示恐怖攻擊動機。這名突尼西亞凶嫌在現場遭警察開槍擊中，傷重死亡。

這起致命攻擊案發後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國絕不會向「伊斯蘭恐怖主義」屈服。

他在推特發文指出：「在與伊斯蘭恐怖主義對抗中，我們絕對不會屈服。」他還提到這名遭殺害女子名為史黛芬妮（Stephanie）。

接近調查工作的消息人士表示，凶嫌現年36歲，並不是安全機構事先所注意的可疑份子。

警察 馬克宏

上一則

一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？

下一則

比起新型冠狀病毒 委內瑞拉人更怕得瘧疾

延伸閱讀

法國警局驚爆割喉命案 嫌犯被擊斃

法國警局驚爆割喉命案 嫌犯被擊斃
亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌
女大生失蹤遇害25年 曾埋屍兇嫌父親家後院

女大生失蹤遇害25年 曾埋屍兇嫌父親家後院
輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生

輕型飛機巴黎附近墜毀 4人喪生

熱門新聞

時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
巴拉德空軍基地。(Getty Images資料照)

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

2021-04-18 15:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點
紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生
購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」
路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光