一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？

拜登宣示，將在2030年前至少將美國的溫室氣體排放量減少至少五成。路透

巴西、日本、加拿大等國領導人在22日舉行的氣候峰會承諾，將降低各自國內的溫室氣體排放量，以對抗氣候變遷 ，跟進美國 總統拜登宣示的減碳計畫。

CNBC報導，拜登宣示，將在2030年前至少將美國的溫室氣體排放量減少至少五成，減幅比美國之前在2015年巴黎氣候協定的承諾倍增，並敦促其他國家也提高減排目標。

巴西總統波索納洛承諾，將在2030年前杜絕盜伐森林，並在2050年前實現碳中和，一反他先前對氣候變遷的態度。

日本首相菅義偉說，力拚在2030年前，將溫室氣體排放量降低到比2013年的水準少46%，目標高於先前設定的26%。

加拿大總理杜魯多則矢言，將在2030年前，把溫室氣體排放量降低到比2005年少40%-45%，也比先前設定的30%多。

印度 總莫迪並未提出新的減排目標，但重申印度將在2030年前裝設發電容量達450百萬瓩（GW）的再生能源裝置。

印度也宣布「印美2030年氣候與潔淨能源議程夥伴關係」。印度是全球第三大溫室氣體排放國，僅次於中國大陸和美國。

俄國總統普亭則籠統地承諾，在未來30年將「大幅」減少溫室氣體排放量，並表示俄國對吸收全球二氧化碳的貢獻良多。他也說，俄國的溫室氣體排放量已減少至1990年水準的近一半，呼籲全球減少使用甲烷。甲烷的溫室效應比二氧化碳強84倍，更是氣候變遷的一大主因。

中國國家主席習近平重申，中國在2030年前「碳達峰」，並在2060年前達成「碳中和」。美中已同意就氣候變遷議題進行合作，儘管兩國在貿易、人權等議題有歧見。

南韓總統文在寅表示，南韓政府將終止對海外燃煤電廠興建案的公共融資，並打算公布一項更有企圖心的減排承諾。