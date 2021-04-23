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日本主要都市三度進入緊急狀態 將執行「令和禁酒令」

記者蔡佩芳／綜合報導
日本政府今將宣布東京都、大阪府、京都府及兵庫縣再度進入緊急狀態。配合防疫，將首度執行「令和禁酒令」，要求餐飲業者暫停供酒，或暫停營業。路透
日本政府今將宣布東京都、大阪府、京都府及兵庫縣再度進入緊急狀態。配合防疫，將首度執行「令和禁酒令」，要求餐飲業者暫停供酒，或暫停營業。路透

日本政府預定晚間正式對東京、大阪、兵庫、京都四個都府縣發布緊急事態宣言的方針，這將是日本第三度對主要城市宣布進入緊急狀態。配合防疫，將首度執行「令和禁酒令」，要求餐飲業者暫停供酒，或暫停營業。

日本政府發布第三度的緊急狀態，主要針對黃金周連假，時間將從25日至5月11日。根據朝日電視台等報導，為了進一步防疫，除了要求餐飲業者縮短營業時間外，也將要求暫停供應酒類，針對提供酒類、卡拉ok等服務的餐飲業者以及1000平方公尺以上的大型設施，將要求暫停營業。

除了緊急狀態的四地，其他適用「防止蔓延等重點措施」的地區，包括宮城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、沖繩等6縣也擬要求餐廳暫停供應酒類。

但若餐廳暫停販售酒類，恐怕會造成民眾轉而在街頭群聚飲酒。經濟再生擔當大臣西村康忍上午在專家會後表示，在路上、公園等地聚會飲酒等高風險行為，將徹底呼籲民眾注意。

東京都擬要求便利商店暫停販售酒類，全力防堵民眾在外飲酒。東京都知事小池百合子在富士電視台節目中，以萬聖節為例，為了避免澀谷車站狂歡民眾在街上喝酒，會要求車站周邊的便利商店暫停銷售酒類。她表示，有些人會在公園或大街上圍成一圈喝酒，這種行為讓人遺憾。她與警察廳警視總監正在研議對策，考慮請求便利商店的協助。

據相關報導指出，東京都也在評估暫停關閉都立公園，但由於許多街道公園是由市區町村管理，且公園範圍內還有道路、人行道，關閉公園可能會造成不便，東京都態度慎重。

東京 緊急狀態 日本

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