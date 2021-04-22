日經新聞：美日峰會前 美方曾促日本制定台灣關係法

日本首相菅義偉（左）16日造訪白宮時，由美國總統拜登引導走出橢圓形辦公室，準備到玫瑰園舉行記者會。 美聯社

日經新聞23日報導美日高峰會前幕僚作業內幕，日經說，美方曾經建議日方制定日本 版本的「台灣關係法 」，來強化對台灣安全的承諾，不過後來日方的實際回應沒有美方想要的那麼多。

日經指出，美國國安會印太協調官坎貝爾在峰會前特別飛到東京，身上帶著多個提案，其中一個是敦促東京制定自己版本的台灣關係法。美國的台灣關係法，讓美國在與台灣沒有正式外交關係的情況下，仍能提供武器給台灣進行自我防衛。

不過日方對此提議備感憂慮，擔心會太過激怒北京，重擊日本與中國大陸的關係。在坎貝爾到訪東京之前，3月舉行美日二加二會談時，兩國外交與國防部長已經發表過聯合聲明，提及對台灣安全的關切。

日本外交部內部因而有部分官員認為，這樣已經足夠表達日本對台海穩定的立場，這些官員甚至認為，峰會聲明也不必再重提台灣議題。不過日本首相菅義偉 本人倒是準備好了願意在領導人聲明中，再次提起台灣。

日經說，就在日方表達無意推動有關台灣的立法之後，在美國媒體開始有報導出現，指稱日方不願弄僵與中國的關係。菅義偉出發到華府之前，一位前首相對菅義偉說，美方擔心他會不會是個親中派，據說，菅義偉回覆：「真的嗎？」對美方有這種想法表示驚訝。

於是在與拜登會晤時，菅義偉主動提出中國海警在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近的活動，說日本需要提升防衛能力。由此，兩國領袖展開對東亞安全現況的討論，其中包括台灣議題。

直到峰會結束，拜登本人並未就日版台灣關係法向菅義偉施壓，一位日本外交官員對日經表示，或許華府滿意日相嚴正提及中國。菅義偉本人也對峰會圓滿結束，感到欣慰。