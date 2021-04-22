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路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

中央社／記者戴雅真倫敦23日專電
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

英國威廉王子（Prince William）的次子路易王子（Prince Louis）今天滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片，由母親凱特掌鏡，眉眼與大哥喬治王子十分相似。

路易王子出生於2018年4月23日，是排在祖父查理王子（Prince Charles）、父親威廉王子、胞兄喬治王子（Prince George）、胞姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）之後的英國王位第5順位繼承人。

近年來每逢孩子生日，王室就會公開劍橋公爵夫人凱特親自拍攝的照片。

劍橋公爵官方推特（Twitter）表示，這張照片是這周稍早、路易王子第一天上幼兒園時，由凱特拍攝。畫面中的路易王子穿著淺藍色短褲和深藍色毛衣，露出裡頭條紋襯衫的領子，十足英倫風。

英國廣播公司（BBC）報導，路易王子上的魏考克斯幼兒園（Willcocks Nursery School）和姊姊夏綠蒂公主是同一所，一學期要價3400英鎊（約4720.7美元），位於倫敦皇家亞伯特音樂廳（Royal Albert Hall）附近。

菲立普親王（Prince Philip）4月9日過世後，王室目前仍在2周的服喪期，英國女王伊麗莎白二世21日低調度過95歲生日，王室成員僅參加必要公務行程，且出席時均身著黑衣。

英國女王 凱特 威廉

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