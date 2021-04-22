巴西總統氣候峰會發言 專家指承諾空洞與政府行動相違

巴西總統波索納洛。路透

巴西總統波索納洛今天在美國 主辦的視訊氣候變遷 峰會發言，承諾採取措施減少溫室氣體排放，但許多專家認為波索納洛的承諾模糊空洞，不符合巴西政府在這方面的行動。

波索納洛（Jair Bolsonaro）還說，到2050年，巴西的溫室氣體排放和吸收量將提前10年達到平衡，並表示將把分配給環境監測的資源增加一倍。

波索納洛並重申最近致函美國總統拜登 的內容，到2030年杜絕非法砍伐森林的承諾，強調巴西的環境保護歷史，並要求其他國家支援，資助保護巴西森林。

然而，許多專家認為波索納洛的發言幾乎沒有帶來任何新意，且從根本上脫離巴西政府的環境政策。

巴西環境氣候政策塔拉諾亞（Talanoa）研究所主任溫特斯泰爾（Natalie Unterstell）指出，波索納洛採取防禦策略，沒有做出任何在他任內達到減少森林砍伐目標的承諾，只是將巴西經濟脫碳的責任推給未來幾屆政府。

波索納洛說，到2030年將杜絕非法砍伐森林，讓巴西減少近50%的碳排放量。溫特斯泰爾認為波索納洛的發言模稜兩可，不能被理解為一個明確的承諾，因為他對控制森林砍伐的結果是有條件的。

波索納洛也指出化石燃料是氣候變化的主要原因，但卻沒說要怎麼處理這個問題，以及巴西將如何適應氣候變化，以確保清潔能源生產。

巴西氣候觀測站執行長阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示，波索納洛的言論與政府的行動之間有很大差異。

比方波索納洛宣稱將把分配給環境監測的資源增加一倍，但他向國會提交的預算，是過去20年來針對環境監測最低的金額。

阿斯特里尼認為，波索納洛在發言中花了一半的時間要求國際對巴西過去的環境成就提供金融援助，但巴西政府的行動卻在破壞這些成就。

波索納洛是在氣候變遷峰會開始1小時48分鐘後，第20位發言的國家領袖，也是金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）領袖中的最後1位，甚至在馬紹爾群島和阿根廷之後發言。

會議發言順序是由美國政府決定，美國總統拜登沒有聽波索納洛的發言，宣稱還有其他事務要處理，在阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）發言前就要求離開。