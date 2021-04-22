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印尼搜救失聯潛艦 海面下測到磁場

中央社／雅加達22日專電
載有53人的印尼潛艇KRI Nanggala-402在參加演訓時失聯。圖為2012年2月6日拍攝的資料照片。路透
載有53人的印尼潛艇KRI Nanggala-402在參加演訓時失聯。圖為2012年2月6日拍攝的資料照片。路透

印尼一艘潛艦昨晨失聯，推測可能發生停電，今天在海面下50至100公尺發現高強度的磁場，希望能儘速找到潛艦。印尼海軍參謀長尤多說，停電下的氧氣存量最長可維持72小時。

印尼羅盤報（Kompas）、點滴網（Detik）等媒體報導，尤多（Yudo Margono）稍早在峇里島召開記者會指出，海軍搜救軍艦KRI Rimau的磁力儀今天在海平面下50至100公尺處捕捉到很高強度的磁場，將再使用「多波束測深探測儀」（MBES），盼能夠有所突破，儘速確認潛艦的位置。

根據印尼國軍上午的新聞稿，失聯潛艦KRI Nanggala 402昨天清晨3時46分開始下潛，當時在峇里島北部外海95公里處準備進行魚雷試射演習；清晨4時將魚雷放入海中，這是潛艦最後一次與海軍通訊；海軍清晨4時25分要下令發射時，潛艦即失聯。

海軍昨天指出，失聯的潛艦可能在靜態潛水期間停電，潛艦失去控制，無法執行緊急操作，可能掉到海平面以下600至700公尺的深度。

尤多今天說，潛艦在停電狀態下，氧氣存量最長可維持72小時，必須儘速找到潛艦，救出53名官兵。

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