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比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

編譯中心／綜合21日電
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人、華裔的相雪秋近日在南韓首爾一家服裝店被誤會順手牽羊，一氣之下竟「掌摑店員」，引發南韓民眾憤怒。不過她由於身分特殊，南韓警察透露有機會避開罪責，引發社群媒體要求比利時政府將大使夫婦召回國，更有民眾聚集到比利時駐韓大使館前抗議。

據MBC電視台報導，相雪秋9日來到了首爾龍山區賣場購物，當時她逛了逛沒買任何商品便離開。沒想到因為相雪秋當時穿著和店內販售的衣服款式相同，店員誤會她沒有結帳就離開，於是追出去確認。

得知是誤會後，店員馬上向相雪秋道歉，並返回店內，但相雪秋追了回來，怒氣沖沖質問。監視畫面曝光，相雪秋推了店員，其他人上前勸阻卻無濟於事。相雪秋不斷用手對店員指指點點，最終甩了店員一巴掌。

來源:세계일보頻道

這名店員臉頰被打腫了，當即立刻報警。被打店員透露：「相雪秋並不是進來逛一圈就離開了，而是在賣場內停留了大概一個小時，試穿了多件衣物。其中部分衣物是在柱子等死角地帶試穿。」「因為以前曾發生過顧客忘記了正在試穿的衣物直接離開賣場的事，所以我為了確認追了出去。」

由於相雪秋享有外交人員家屬的特權，不必受南韓任何方式之逮捕或拘禁，因此警方到場了解狀況後，只能放行，並將案件移交南韓外交部處理。南韓外交部已向比利時大使館提出正式抗議，要求防止類似事件再次發生。對此，比利時大使館方面對媒體表示：「沒有什麼特別要說的」。

相雪秋於1958年出生於中國北京，與丈夫比利時大使雷斯庫伊在中國相識。警方指出，...
相雪秋於1958年出生於中國北京，與丈夫比利時大使雷斯庫伊在中國相識。警方指出，由於相雪秋是大使妻子的特殊身分、具有「外交豁免權」。（圖／creaders.net）

然而，南韓民眾不滿比利時大使館不僅沒有表示遺憾，連正式道歉都沒有，跑到首爾的駐韓大使館前示威。

此外，網易報導，相雪秋被起底1958年出生於中國北京，與丈夫比利時大使彼得雷斯庫伊（Peter Lescouhier）在中國相識。她的中國身分也讓南韓網友更不滿，「中國人的狼性」、「厲害了！我的國！」

南韓近年因泡菜源起槓上中國，雙方網友愛國心切，戰得不可開交。韓劇中的中資和置入成為觀眾眼中釘，韓星宋仲基在韓劇「黑道律師文森佐」嗑中國拌飯，製作單位就被罵到趕緊退還置入費用。

南韓 中國 大使館

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