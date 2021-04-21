德國CureVac疫苗向瑞士提出審核申請

德國生技公司CureVac研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 近日向瑞士醫藥管理局提出審核申請，但無法預測何時獲得通過。

瑞士醫藥管理局（Swissmedic）4月19日表示，CureVac已提出疫苗審核申請，將盡快展開疫苗安全性、效力及品質的評估。最終結果由CureVac提出的數據完整性及臨床試驗的結果，目前無法預測何時公布審核結果。

根據瑞士資訊（Swissinfo）今天報導，瑞士政府為860萬居民分向美國 輝瑞（Pfizer）、美國莫德納 （Moderna）、牛津AZ、CureVac以及美國諾瓦瓦克斯（Novavax）共預購近3600萬劑疫苗。

目前瑞士已批准輝瑞、莫德納疫苗並投入接種，另雖嬌生（Johnson & Johnson）也獲核准，但目前瑞士聯邦衛生局尚未訂購。牛津AZ疫苗迄今仍未能提供足夠的數據說服瑞方放行。

瑞士藥商諾華集團（Novartis）今年已同意在鄰國奧地利的一家工廠內協助生產CureVac研發的疫苗。

瑞士政府在今年1月初推出大規模疫苗接種計劃，最初目標是在居民自願基礎上，今年夏天前達成70%的全國人口接種目標、或者每日7萬劑接種。但因疫苗生產及交付問題，計劃被迫延宕。