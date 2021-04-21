阿基里諾將任美印太司令 曾憂中國侵台迫在眉睫

參議院今天無異議通過印太司令提名人阿基里諾人事案。(Getty Images)

參議院今天無異議通過印太司令提名人阿基里諾人事案。阿基里諾曾在參議院提名聽證會上憂心表示，中國 併吞台灣 的威脅「比許多人理解地更加迫在眉睫」。

參議院今天在全院無異議下通過阿基里諾（John Aquilino）的人事案。阿基里諾將成為新任美軍印太司令部司令。

阿基里諾日前出席參議院軍事委員會提名聽證會時曾表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。

他當時表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響。對於美國 盟國與夥伴而言，美國的夥伴地位也會受到威脅。

對於現任印太司令戴維森（Philip Davidson）曾在參議院聽證會上發出警告，擔憂中國解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生，阿基里諾並未對這個時間點做出回應。

但阿基里諾表示，這個問題「比許多人理解地更加迫在眉睫」，也因此美國迫切需要在短期內部署「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威嚇力。

阿基里諾在提名聽證會上提供的書面質詢答覆中也表示，面對中國增加對台軍事施壓，美國應持續維持前進部署與可靠威嚇力量，並持續對台軍售協助台灣發展不對稱系統，確保台灣有能力自衛。