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10天增百萬例 印度疫情失控 籲美解禁疫苗原料出口

編譯中心／綜合20日電
印度疫情失控暴增，總理莫迪20日表示國內正面臨COVID-19「風暴」，癱瘓整個衛生系統。（美聯社）
印度疫情失控暴增，總理莫迪20日表示國內正面臨COVID-19「風暴」，癱瘓整個衛生系統。（美聯社）

印度第二波疫情惡化，截至19日晚，從100萬例確診增加到200萬例只花10天；為控制疫情，當局宣布，5月起開放所有成年人接種疫苗。印度外交部長並致電美國，呼籲解除疫苗原料出口禁令。

印度繼首都新德里後，加爾克漢德省今天也宣布將封鎖一周。疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省，所有一級主管今天向省長提出全省封鎖要求，預料明天宣布全省封鎖禁令。

印度累積逾1500萬人確診高居全球第2，繼先前多位執政的印度人民黨領袖確診後，最大反對黨國大黨多位領袖也確診，包括知名政治世家成員拉胡爾．甘地今天宣布染疫。

而印度疫情惡化，導致緊急加護病床、呼吸器等醫療資源匱乏，德里各大醫院的氧氣再8至24小時就將用盡。此外，目前疫苗供應不足，當局上周表示，疫苗庫存只餘2700萬劑，僅夠接種9天，多個地區已出現接種中心已無疫苗事件。

印度外長蘇杰生19日與美國國務卿布林肯通話，蘇杰生敦促華府短期內解除對疫苗原材料的出口禁令，讓印度取得原材料以加快生產疫苗。美國拜登政府表示會考慮解除禁令，並盡快採取行動。

印度首都德里各大醫院的氧氣再8至24小時就即將用盡。（Getty Images）
印度首都德里各大醫院的氧氣再8至24小時就即將用盡。（Getty Images）

日本擬3度發緊急事態

日本政府疫情，正研擬第3度發布緊急事態宣言，對象地區包括大阪府、東京都與兵庫縣等3都府縣。

NHK報導，大阪府昨天正式籲請中央政府發布緊急事態宣言；另外，東京都與兵庫縣也在評估籲請中央發布緊急事態。這3地曾在去年4月、今年1月兩度發布緊急事態宣言，若再次發布緊急事態，將是第3次。

日本首相菅義偉昨表示，中央政府將盡速進行檢討與判斷。產經新聞報導，大阪府知事吉村洋文表示，一旦發布緊急事態，考慮要求大型遊樂設施與商業設施暫停營運、餐廳暫停營業與禁止供應酒精飲料、大型活動原則上停辦或延期、再度要求企業徹底實施遠距工作等。

旅遊泡泡僅1天 紐機場1確診

紐西蘭、澳洲19日才啟動「旅遊泡泡」，紐西蘭當局20日就宣布奧克蘭機場一名員工採檢呈陽性，但總理阿爾登表示，與澳洲之間剛開放的旅遊泡泡不會受到影響。

阿爾登表示，紐西蘭衛生當局正和澳洲對等單位聯繫，目前沒有跡象顯示「旅遊泡泡」會中止。阿爾登說，這名機場員工染疫前有完整接種疫苗。他負責清理來自有疫情國家的班機，4月12日採檢陰性，但19日接受例行採檢時呈現陽性。

印度過去24小時內有1761人染疫病故，圖為新德里一名因新怪肺炎去世者遺體19日...
印度過去24小時內有1761人染疫病故，圖為新德里一名因新怪肺炎去世者遺體19日等候火化。（美聯社）

疫苗 印度 疫情

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