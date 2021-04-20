法女童綁架案 媽咪到政治人物皆捲入 法發出國際逮捕令

法國女童（Mia）13日遭到綁架，不僅母親涉案，更疑似有陰謀論運動成員、前政治人物在背後策畫。當局今天已向人在馬來西亞的嫌犯發出國際逮捕令。（Getty Images）

法國一名8歲女童13日遭到綁架，調查後發現，不僅母親涉案，更疑似有陰謀論運動成員、前政治人物在背後協助策畫。當局今天已向人在馬來西亞的嫌犯發出國際逮捕令。

法國女童米亞（Mia）13日遭到數名受她母親要求的男子，從東部佛日區（Vosges）小鎮的祖母家強行帶走，當局稱過程精密策畫，有如軍事行動。這名母親因精神狀態等原因被家人通報，隨後被法院判決沒有獨自探視女兒的權利，也無權與她通電話。

當時警方立即啟動綁架警報，展開全國搜索。18日米亞和母親在瑞士被找到。然而據南錫（Nancy）檢察官向法媒表示，瑞士可能只是中轉站，他們真正的目的地是俄羅斯 。

然而五名綁匪落網後，卻供出驚人內幕，使案件牽涉更加複雜。

綁匪向警方提到綁架案的幕後人物為民主運動黨（MoDem）在南部上加倫省（Haute-Garonne）的前主席達耶－維德曼（Rémy Daillet-Wiedemann），他涉嫌指使綁匪促成行動。

南錫法院大法官 今日表示，「有鑒於許多要素，包括幾位在看守所以及接受調查的人的說法」，已經對過去幾年來都住在馬來西亞的達耶－維德曼發出國際逮捕令，認為他可能在這場行動中扮演主要角色。

根據法院新聞稿，達耶－維德曼不僅組織這次綁票，也提供了在瑞士與米亞母女接頭者的聯繫方式。

根據法媒表示，54歲的達耶－維德曼在2010年遭到退黨，此後成為陰謀論運動的重要成員。

一名民主運動黨黨員諾埃（Danièle Noël）回憶起前同事，形容他「很瘋狂，說話完全前言不對後語」；此外，「他很相信陰謀論，活在幻想中。他的言論不是有理性的人會說的。他反體系、反國家，所以我們請他退黨」。

達耶－維德曼今天在網上公布影片，為自己辯駁。他否認「綁架」一詞，說自己只是「歸還」孩子。他強調：「媒體企圖盡全力打擊我們，指控我們策畫綁架…我們自由、抵抗的組織，是依照父母的要求，把被國家綁架的孩子還給他們。所以我們完全不是綁架」。