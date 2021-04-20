梅克爾接班人是他 「好好先生」拉謝特出線

德國執政黨「基督教民主聯盟」執委會20日透過表決，支持現任黨魁拉謝特代表保守派執政聯盟競選下屆總理，以接替現任總理梅克爾。(歐新社)

德國 執政黨「基督教民主聯盟」（CDU）執委會20日透過表決，支持現任黨魁拉謝特（Armin Laschet）代表保守派執政聯盟競選下屆總理，以接替現任總理梅克爾 。

德國將於9月26日舉行聯邦議院選舉、產生新一屆議員，再由議員們選出下一任總理，自2005年起便擔任總理的梅克爾所屬的基民盟與巴伐利亞邦姊妹黨「基督教社會聯盟」（CSU）組成「基民、基社聯盟」、簡稱「聯盟黨」，是聯邦議院第一大黨，由於梅克爾將不再尋求連任，本屆大選被認為充滿懸念。

先前，基民盟黨魁拉謝特和基社盟黨魁索德（Markus Soeder）均堅持參選總理，令情勢一度膠著。拉謝特19日晚召集基民盟執委會，最後會議進行表決，拉謝特拿到31票、索德9票、另6票棄權，拉謝特獲支持競選下屆總理。索德的民望還高於拉謝特，但他已於20日認輸，並向拉謝特道賀、稱基社盟也會支持他。

最新民調顯示，聯盟黨支持率約為28％，大打氣候政治牌綠黨支持率居次，達21％左右，綠黨19日宣布提名 黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人，創下德國自1949年以來最年輕的總理候選人紀錄，她也是繼梅克爾之後第二位角逐總理寶座的女性。

而德國另一主要政黨「社會民主黨」（SPD）已推出現任副總理兼財部蕭茲（Olaf Scholz）為該黨總理候選人。

綠黨先前曾公開表示支持中俄以及白俄羅斯的異議人士或反對派，分析人士指出，「黑綠組合」（聯盟黨和綠黨）已成為下屆政府可能性較高的組閣模式，綠黨和聯盟黨之間即將展開的競選攻防和互動值得關注。