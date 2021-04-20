我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安智庫：中國取代俄 成「匿名者Q」最大煽動者

傳中將派秦剛任駐美大使 美可望由伯恩斯出使北京

梅克爾接班人是他 「好好先生」拉謝特出線

編譯張君堯／即時報導
德國執政黨「基督教民主聯盟」執委會20日透過表決，支持現任黨魁拉謝特代表保守派執政聯盟競選下屆總理，以接替現任總理梅克爾。(歐新社)
德國執政黨「基督教民主聯盟」執委會20日透過表決，支持現任黨魁拉謝特代表保守派執政聯盟競選下屆總理，以接替現任總理梅克爾。(歐新社)

德國執政黨「基督教民主聯盟」（CDU）執委會20日透過表決，支持現任黨魁拉謝特（Armin Laschet）代表保守派執政聯盟競選下屆總理，以接替現任總理梅克爾

德國將於9月26日舉行聯邦議院選舉、產生新一屆議員，再由議員們選出下一任總理，自2005年起便擔任總理的梅克爾所屬的基民盟與巴伐利亞邦姊妹黨「基督教社會聯盟」（CSU）組成「基民、基社聯盟」、簡稱「聯盟黨」，是聯邦議院第一大黨，由於梅克爾將不再尋求連任，本屆大選被認為充滿懸念。

先前，基民盟黨魁拉謝特和基社盟黨魁索德（Markus Soeder）均堅持參選總理，令情勢一度膠著。拉謝特19日晚召集基民盟執委會，最後會議進行表決，拉謝特拿到31票、索德9票、另6票棄權，拉謝特獲支持競選下屆總理。索德的民望還高於拉謝特，但他已於20日認輸，並向拉謝特道賀、稱基社盟也會支持他。

最新民調顯示，聯盟黨支持率約為28％，大打氣候政治牌綠黨支持率居次，達21％左右，綠黨19日宣布提名黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人，創下德國自1949年以來最年輕的總理候選人紀錄，她也是繼梅克爾之後第二位角逐總理寶座的女性。

而德國另一主要政黨「社會民主黨」（SPD）已推出現任副總理兼財部蕭茲（Olaf Scholz）為該黨總理候選人。

綠黨先前曾公開表示支持中俄以及白俄羅斯的異議人士或反對派，分析人士指出，「黑綠組合」（聯盟黨和綠黨）已成為下屆政府可能性較高的組閣模式，綠黨和聯盟黨之間即將展開的競選攻防和互動值得關注。

綠黨19日宣布提名黨魁貝爾伯克為總理候選人，創下德國自1949年以來最年輕的總理...
綠黨19日宣布提名黨魁貝爾伯克為總理候選人，創下德國自1949年以來最年輕的總理候選人紀錄，她也是繼梅克爾之後第二位角逐總理寶座的女性，分析人士指出，「黑綠組合」（聯盟黨和綠黨）已成為下屆政府可能性較高的組閣模式。美聯社

梅克爾 德國 提名

上一則

杜特蒂南海畫底線 只求中國不鑽油

下一則

法女童綁架案 媽咪到政治人物皆捲入 法發出國際逮捕令

延伸閱讀

拉謝特角逐德國總理 面臨民調低落保守派內鬨挑戰

拉謝特角逐德國總理 面臨民調低落保守派內鬨挑戰
德國綠黨女主席角逐總理寶座 主張對中強硬

德國綠黨女主席角逐總理寶座 主張對中強硬
德國綠黨聲勢旺 提名貝爾伯克搶當梅克爾接班人

德國綠黨聲勢旺 提名貝爾伯克搶當梅克爾接班人
信任AZ疫苗 德國總理梅克爾16日接種

信任AZ疫苗 德國總理梅克爾16日接種

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立