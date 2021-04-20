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拉謝特角逐德國總理 面臨民調低落保守派內鬨挑戰

中央社柏林20日綜合外電報導
德國基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特(圖)今天克服保守派內部爭議，確認擔任總理候選人領軍參加9月大選。美聯社
德國基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特(圖)今天克服保守派內部爭議，確認擔任總理候選人領軍參加9月大選。美聯社

德國基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特今天克服保守派內部爭議，確認擔任總理候選人領軍參加9月大選。但他民間支持度遠落後同陣營對手，要團結支持者及贏得大選恐怕都有難度。

法新社報導，拉謝特（Armin Laschet）昨晚贏得基民黨領導階層支持擔任總理候選人後，一週來堅不退讓的姊妹黨基督教社會黨（CSU）黨魁索德（Markus Soeder）也終於讓步，決定給予拉謝特支持。

索德表示，「塵埃已定」，拉謝特是基民/基社聯盟推出的總理候選人。「現在有必要一同向前看」，他祝福拉謝特成功，並承諾以巴伐利亞為大本營的基社黨將給予支持。

曾任基民黨黨魁、目前代表德國保守派陣營的總理梅克爾（Angela Merkel）在位已16年，而過去9天為了決定推派誰角逐總理大位，保守派國會議員和重要人士頻放冷箭相互攻擊，導致原本穩定的聯盟瀕臨內爆。

60歲的拉謝特是德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）總理，他不僅是梅克爾長期盟友，也獲得基民黨高層支持。但54歲的巴伐利亞邦總理索德在民間支持度卻遠遠勝出。

根據德國「畫報」（Bild）最近公布的一份民調，索德高居德國最受歡迎政治人物排行榜榜首，梅克爾還屈居第二；拉謝特的排名則落在遙遠的第12。

公共的德國第一電視台（ARD）最近一份民調也顯示，44%的民眾認為索德是最適格的基民/基社聯盟總理候選人，支持拉謝特比例僅15%。德國「商務日報」（Handelsblatt）的民調更顯示，僅12%的德國人認為拉謝特會是好的總理人選。

路透社報導，由於德國保守派陣營在這次總理候選人推選過程大受內傷，且距離大選只剩5個月時間，基民基社聯盟領先對手綠黨的幅度也不大，因此在索德今天退出角逐總理候選人後，拉謝特召開記者會呼籲陣營團結。

他說：「基民/基社聯盟務必要以一個團隊的方式來打這場選戰。少了基社黨，基民黨將無法勝選；反之亦然。」

拉謝特過往是忠實的梅克爾支持者，尤其在2015年難民危機時相挺最為人知。當時有100多萬尋求庇護者湧入德國，引發輿論不滿；拉謝特成功在2017年地方選舉拿下工業大邦和社會民主黨重鎮北萊因-西發利亞邦，令基民黨士氣大振。

法語流利的拉謝特自稱是「熱切的親歐（洲）派人士」。他的另一個逆轉勝事蹟，是今年1月擊退激烈挑戰者麥茲（Friedrich Merz），贏得基民黨黨魁寶座。

當時德國明鏡周刊（Der Spiegel）觀察這段過程，形容有務實名聲且政治立場溫和的拉謝特具有「坐等對手失敗」的不尋常能力。「他不求快速擊倒，而是用龐大耐力持續慢慢消磨對手。」

不過，今年3月拉謝特似乎和梅克爾出現意見分歧。當時梅克爾請求全國16邦總理同意實施更嚴格的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施，卻遭到拉謝特抗拒，他捍衛北萊因-西發利亞邦對全國防疫措施的廣泛解讀，要求「更多自由和彈性」。

德國 梅克爾 民調

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