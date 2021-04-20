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拉胡爾甘地、曼莫漢等印度國大黨多位領袖確診

中央社新德里20日專電
國大黨重要領袖、印度甘地家族的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi，圖），稍早以考量疫情惡化為由，取消在西孟加拉省的助選活動。他今天推文表示，在出現輕微症狀後，檢測出COVID-19呈現陽性。Getty Images
國大黨重要領袖、印度甘地家族的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi，圖），稍早以考量疫情惡化為由，取消在西孟加拉省的助選活動。他今天推文表示，在出現輕微症狀後，檢測出COVID-19呈現陽性。Getty Images

印度第二波新冠肺炎疫情迅速惡化，繼先前多位執政的印度人民黨領袖確診後，最大反對黨國大黨多位領袖紛紛傳出確診，包括印度知名政治世家成員拉胡爾．甘地今天宣布確診。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情到昨晚已連續3天每天新增病例都高於25萬例。但印度正值地方選舉季節，一些選戰集會仍在進行；北阿坎德省（Uttarakhand）也拒絕停止已有數千人確診的印度教盛會大壺節（Kumbh Mela）在聖城哈里德瓦（Haridwar）的各項活動。

執政的印度人民黨（BJP）已有多位重要領袖在去年和最近確診，包括印度人民黨主席、內政部長夏哈（Amit Shah）；去年3月帶頭違反全國封鎖令、執意舉辦宗教大型集會的北方省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）等。

印度最大反對黨國大黨的幾位領袖這兩天也陸續傳出確診。首先是國大黨資深領袖、高齡88歲的前印度總理曼莫漢（Manmohan Singh）昨天確診，正在新德里的全印度醫院（AIIMS）接受治療。西藏精神領袖達賴喇嘛發函關切，祈禱他早日康復。

印度衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）今天推文說，曼莫漢的病情穩定，醫療小組已提供最好的照料。

另一位國大黨重要領袖、印度甘地家族的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi），稍早以考量疫情惡化為由，取消在西孟加拉省的助選活動。他今天推文表示，在出現輕微症狀後，檢測出COVID-19呈現陽性。

拉胡爾．甘地推文呼籲最近與他接觸的人，遵循所有安全規定並保持安全。

新德里電視台（NDTV）引述接近拉胡爾．甘地的人說，拉胡爾．甘地遵照醫生的建議，在家休養。

報導說，拉胡爾．甘地過去12天未與他母親、國大黨主席桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）見面；拉胡爾．甘地的助手說，拉胡爾．甘地過去5天沒有跟妹妹琵豔卡．甘地（Priyanka Gandhi Vadra）見面。

印度總理莫迪在獲知拉胡爾．甘地確診後，推文祈禱拉胡爾．甘地早日康復。

此外，曾在國大黨執政時擔任商工部長、現年68歲的國大黨資深領袖夏瑪（Anand Sharma）昨晚也因確診新冠肺炎而入院。印度快報（Indian Press）引述接近夏瑪的人表示，夏瑪昨天深夜先被送往阿波羅醫院（Apollo Hospital），後來轉到梅丹塔醫院（Medanta Hospital）。

拉吉斯坦省（Rajasthan）省長蓋洛特（Ashok Gehlot）等多位國大黨領袖祈禱夏瑪早日康復。

印度 疫情 新冠肺炎

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