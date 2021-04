影／印度鐵路工人狂奔勇救落軌男童 獲封超級英雄

印度 鐵路工人謝爾克沿著鐵軌狂奔30多公尺,面對急馳而來的特快車,在千鈞一髮之際將掉落軌道的男童推上月台,他被譽為「超級英雄」。

監視器畫面上謝爾克(Mayur Shelke)令人難以置信的救援行動在社群媒體 上瘋傳,許多人稱讚這名無私的30歲年輕人。

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M