影／印度鐵路工人狂奔勇救落軌男童 獲封超級英雄

印度鐵路工人謝爾克沿著鐵軌狂奔30多公尺，面對急馳而來的特快車，在千鈞一髮之際將掉落軌道的男童推上月台。(擷自推特)

印度 鐵路工人謝爾克沿著鐵軌狂奔30多公尺，面對急馳而來的特快車，在千鈞一髮之際將掉落軌道的男童推上月台，他被譽為「超級英雄」。

監視器畫面上謝爾克（Mayur Shelke）令人難以置信的救援行動在社群媒體 上瘋傳，許多人稱讚這名無私的30歲年輕人。

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 19, 2021

一名6歲男孩和他只有微弱視力的母親17日在孟買以東約70公里的萬加尼（Vangani）站等車時，男孩從月台邊緣掉到軌道上。謝爾克聽到男童母親的求救呼喊，立刻沿著軌道跑過去。

根據印度中央鐵路公司公布的影像，謝爾克抓起男孩，把他推回月台，然後自己爬上月台，僅兩秒鐘後，特快車雷鳴般疾駛而過。

印度媒體報導，謝爾克說：「我看到那個小孩掉下去，火車朝他急馳而來。如果我不伸出援手，他不可能活下來。」

他說，自己也害怕火車就要撞上來，但他表示：「根本沒有時間思考，我決心要救他。」

印度鐵路部部長戈雅（Piyush Goyal）說，謝爾克將因「他的表現激勵人們」而獲得獎勵。