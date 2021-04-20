齋戒月與性感女合照…傳教士微笑挨轟 一句話嗆爆酸民

一名傳教士因為和兩名網紅拍照時笑容滿面，遭到一些網友批評。取材自馬來西亞每日郵報

展現和藹的笑容錯了嗎？一位馬來西亞傳教士在齋戒月期間出席活動時，和兩名穿著性感的女網紅合照，這幕被民眾拍下上傳至網路，由於該名傳教士合照時展現笑容，也遭到一些網友批評，讓該名傳教士感到委屈，一句話回嗆「難道要我滿臉愁容嗎？」

根據《中國 報》、《馬來西亞每日郵報》報導，馬來西亞知名傳教士哈末阿米魯阿敏（PU Amin），在齋戒月出席一場開齋活動，並講解齋戒月要注意的事項。活動中，有兩名身材姣好的網紅來和阿敏合照，阿敏也展現親切的笑容，與對方合影。

豈料，這一幕被民眾拍下上傳到網路，引發部分網友批評兩名網紅性感的衣著，甚至是阿敏的笑容，在齋戒月期間都是不合適的。事後阿敏回應，他有預料到照片曝光後，可能遭來批評，但他合照時，沒有和這兩名網紅有擁抱、接觸的行為，沒有不適宜。

阿敏坦言，這兩名網紅確實穿著性感，但就因為這個原因，他就要拒絕和她們合照嗎？他委屈地說「有人批評我合照時笑容滿面，都說是合照了，難道要我滿臉愁容嗎？」

阿敏表示，很多民眾之前都批評他，只會透過經書勸導信徒，如今，他終於外出傳教了，還有人來批評，讓他感覺怎麼做都不對。阿敏也透露，「我出席活動前，有和妻子和朋友商量，他們都覺得這是一個傳教的好機會」，沒想到，美意變了調。

事後，阿敏也要求相關人士刪除照片，但不確定對方是否會照做，只盼網友能透過這件事學到教誨，因為宗教不應該遠離、輕視任何族群、種族、職業的人，「大眾的侮辱只會讓弱勢的人更遠離宗教」。