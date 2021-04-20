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莫斯科建議暫時離境 美駐俄大使將返國述職

中央社／莫斯科20日綜合外電報導

美國俄羅斯近來緊張升高，莫斯科當局「建議」美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）暫時離境後，美國駐莫斯科大使館今天表示，蘇利文將返國述職。

美國駐莫斯科使節團發表聲明說：「大使蘇利文本週將返美述職。」

聲明引述蘇利文表示：「我認為，本人在華府與總統拜登（Joe Biden）執政團隊的新同僚，直接討論當前美國與俄羅斯雙邊關係狀況至關重要。」

蘇利文宣布返美述職的時機，正值美俄因一連串齟齬而緊張升高時，包括華府指控俄羅斯介入美國大選、俄羅斯沿烏克蘭邊境部署重兵，以及遭囚禁的普亭（Vladimir Putin）批評者納瓦尼（Alexei Navalny）健康惡化等。

拜登對普亭雖然採取更強硬立場，不過也提議兩人於今年稍後於第3國舉行高峰會。

蘇利文表示，趕在拜登與普亭任何會晤前，他將於「數週內」返回莫斯科，不過俄國方面表示，仍在研議舉行高峰會提議。

這位美國駐俄羅斯大使宣布返美述職前，莫斯科當局3月間召回俄羅斯駐美國大使返國述職，且這兩個冷戰時期死對頭上週發布一連串以牙還牙式報復措施，並相互驅逐外交官。

美國 俄羅斯 蘇利文

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