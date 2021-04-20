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俄擬局部封鎖黑海 美：無端促使情勢升溫

中央社／華盛頓電
美國國務院批評俄羅斯「無端促使情勢升溫」，還說俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模已超過2014年。圖為俄羅斯登陸艦17日通過博斯普魯斯海峽進入黑海。（路透）
美國國務院批評俄羅斯「無端促使情勢升溫」，還說俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模已超過2014年。圖為俄羅斯登陸艦17日通過博斯普魯斯海峽進入黑海。（路透）

俄羅斯最近在烏克蘭邊界集結兵力，還打算局部封鎖黑海，不讓外國船艦通行。美國國務院今天批評俄羅斯「無端促使情勢升溫」，還說俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模已超過2014年。

俄羅斯國營媒體報導，莫斯科計劃局部封鎖黑海，禁止外國軍艦和其他官方船隻通行，為期6個月，這類舉措可能影響到亞速海（Sea of Azov）的烏克蘭港口往來交通。

亞速海是一個陸間海，透過克里米亞半島（Crimean peninsula）東端的克赤海峽（Kerch Strait）與黑海相連。克里米亞2014年遭俄羅斯併吞。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「這代表莫斯科再次無端促使情勢升溫，企圖暗中顛覆和破壞烏克蘭穩定。」

他還說：「此一事態發展尤其令人不安，有可靠報告指俄羅斯在併吞的克里米亞和烏克蘭邊界附近集結大批兵力，規模為2014年入侵克里米亞以來未見。」

烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子在烏克蘭東部交戰，戰事近幾週趨於激烈，俄羅斯與西方國家關係也開始惡化。俄方在烏克蘭的北部、東部邊境和克里米亞半島陳兵數萬，北約已就此提出警告。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天在烏克蘭外交部長向歐盟外長通報情況後表示，俄羅斯已在烏克蘭邊境和克里米亞集結超過15 萬大軍。

波瑞爾說，「在烏克蘭邊境和克里米亞集結的俄軍已超過15萬人，情勢進一步升溫的風險顯而易見」，但他拒絕透露消息來源。

他說，儘管俄羅斯在烏克蘭邊境陳兵規模為歷來最大，目前仍無對俄羅斯外交官祭出新經濟制裁或驅逐的計畫。

美國國防部說，俄羅斯在烏克蘭邊界集結兵力，已經超過2014年入侵克里米亞時的規模，也還不清楚俄方此舉是否出於訓練目的。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）敦促歐盟對俄羅斯祭出新制裁。

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於可能有飛行安全風險，航空業者班機飛到烏克蘭與俄羅斯邊界附近時須「極度謹慎」。

烏克蘭 俄羅斯 邊境

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