染疫浮屍沖上海灘 南太平洋島國「繃緊神經」宣布禁令

南太平洋島國萬那杜日前一具沖上該國海岸的男屍經查驗後，於19日證實感染新冠病毒，當局不敢大意，宣布主要島嶼接下來3天禁止出境。（截自維基）

南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）日前一具沖上該國海岸的男屍經查驗後，於19日證實感染新冠病毒，當局不敢大意，宣布主要島嶼接下來3天禁止出境。

這具菲律賓籍船員的屍體於11日被海水沖上位於首都的維拉港（Port Vila）五公里以外的海灘上。同天稍早，一艘掛著英國 旗幟的油輪通報出港時，船上一名船員「不見蹤影」，萬那杜當局立即要求油輪返港並展開搜尋。

該船員屍體在海灘上被發現後，當局隨即扣押油輪，根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，該具屍體被送往停屍間，經新冠病毒檢驗後呈陽性結果，不過該船員的同事及參與搜救且取回其屍體的警察 ，都檢測 未感染病毒。

目前無法確定該船員是否死於染疫，以及何時、為何落海，還有如何被沖上岸等相關案情。

萬那杜總理羅曼（Bob Loughman）已宣布主要島嶼埃法特島（Efate）接下來三天禁止外行，包括所有國內和國際旅客都不得出島，以待當局追蹤染疫來源。

南太平洋偏遠島國目前通報的確診病例極少，而擁有30萬人口的萬那杜迄今累計僅三起確診病例，且均為入境旅客，當局面對這起事件不敢大意、嚴陣以待。