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土耳其單日染疫亡達1個月前4倍 病例數近日恐超英國

中央社安卡拉19日專電
土耳其第3波疫情迅猛爆發且難以遏制，圖為首都安卡拉16日街頭的行人。(美聯社)
土耳其第3波疫情迅猛爆發且難以遏制，圖為首都安卡拉16日街頭的行人。(美聯社)

土耳其2019冠狀病毒疾病第3波疫情迅猛爆發且難以遏制，今天通報的死亡數和重症病患數分別達到1個月前的4倍、2倍。

根據衛生部疫情通報，3月19日有87人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），4月19日爆增到創紀錄的341例；同期重症病患數則從1547例增至3319例。

土耳其2019冠狀病毒疾病單日死亡數於2月9日至3月20日間仍低於100例，之後呈現持續增加的趨勢，4月6日突破200例、4月18日超過300例。

土耳其2月28日通報單日死亡數66例，為自去年10月15日以來最低。當局3月2日起解除諸多防疫禁令，進入「受控之下的常態」，確診數、死亡數、重症病患數隨即飆升，單日病故數於3月21日起站上3位數。

2019冠狀病毒疾病重症病患數2月間也呈現穩健下降趨勢，但是3月起開始持續增加，3月30日突破2000例、4月14日超過3000例。

土耳其4月19日通報5萬5149起2019冠狀病毒疾病病例，累計432萬3596例，若趨勢不變，土耳其的累計病例數近日內可望超越英國，成為全球第6高。

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